Скоростная электричка «Финист» начнет курсировать из Тюмени в Екатеринбург и Омск

Posted 19 сентября 2024, 06:36
Published 19 сентября 2024, 06:36
Modified 19 сентября 2024, 06:38
Updated 19 сентября 2024, 06:38
Из уральской столицы поезд Екатеринбург — Омск будет отправляться ежедневно в 06:45, в Тюмень прибывать в 11:26. Из Омска «Фининст» будет отправляться ежедневно в 10:57, из Тюмени в 17:12, прибытие в Екатеринбург — в 22:09.
Время в пути от Екатеринбурга до Омска составит 12 часов. Это самый длинный межрегиональный маршрут, на котором будет курсировать «Финист», его протяженность составит 898 километров, сообщили в пресс-службе СвЖД.
В настоящее время продажи билетов уже открыты. Стоимость начинается от 1,2 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стартовали работы по строительству дорожной развязки в районе улице Сергея Джанбровского. В эксплуатацию новая четырехполосная трасса будет сдана до конца ноября 2026 года.