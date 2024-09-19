Скандальную школу в Тюмени оборудуют всем необходимым за 300 миллионов рублей

Posted 19 сентября, 12:37
Published 19 сентября, 12:37
Modified 19 сентября, 12:46
Updated 19 сентября, 12:46
Как сообщает портал URA.RU, в документе указано, что на оснащение еще недостроенной школы выделят почти 350 миллионов рублей. Эти деньги уйдут на технику, предметы мебели и другие принадлежности, необходимые для обучения детей.
Напомним, что на эту школу жаловались уже давно инициативные местные жители, поскольку сроки сдачи несколько раз переносились. На этот раз власти Тюмени пообещали сдать школу в конце этого года.