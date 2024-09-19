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Posted 19 сентября, 12:37

Published 19 сентября, 12:37

Modified 19 сентября, 12:46

Updated 19 сентября, 12:46

Скандальную школу в Тюмени оборудуют всем необходимым за 300 миллионов рублей

Скандальную школу в Тюмени оборудуют всем необходимым за 300 миллионов рублей

19 сентября 2024, 12:37
Фото: Изображение Midjourney
Правительство Тюменской области выделило 344 миллиона рублей на оснащение строящейся школы в поселке Московский. Документ уже подписал губернатор Александр Моор.

Как сообщает портал URA.RU, в документе указано, что на оснащение еще недостроенной школы выделят почти 350 миллионов рублей. Эти деньги уйдут на технику, предметы мебели и другие принадлежности, необходимые для обучения детей.

Напомним, что на эту школу жаловались уже давно инициативные местные жители, поскольку сроки сдачи несколько раз переносились. На этот раз власти Тюмени пообещали сдать школу в конце этого года.

В нескольких поселках Тюменской области появятся новые миниатюрные школы
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Ранее сообщалось о том, что из-за упавшего в школе Тобольска потолка дети лишились места обучения.

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