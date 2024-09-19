«Почта России» ищет доноров костного мозга в рамках общего с РДКМ проекта

Posted 19 сентября, 15:42
Published 19 сентября, 15:42
Modified 19 сентября, 15:42
Updated 19 сентября, 15:42
Из 27 000 человек, направивших заявки на включение в регистр через почту, двадцать уже стали донорами костного мозга.
Вступление в Национальный РДКМ — это простой процесс. На сайте rdkm.ru заполняется заявка, после чего добровольцу доставляют почтой наборы для самостоятельного забора биологического образца. Он без участия медработника берет мазок со слизистой обеих щек, а затем вместе с заполненными документами отправляет материал в лабораторию в запечатанном конверте, пишет 56orb.ru.
Благодаря совместному проекту «Почты России» и Национального РДКМ география базы доноров значительно расширилась. Свыше половины волонтеров, привлеченных в рамках данной инициативы, проживает в малых населенных пунктах. До появления проекта вступление в регистр было возможно после сдачи крови в медлабораториях, которых практически нет за пределами крупных городов.
По словам директора по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерины Куманиной, в настоящее время проект действует на всей территории Российской Федерации. Он позволяет расширять базу регистра, вследствие чего шансы людей на выздоровление растут. Волонтеры регистрируются в базе из любого населенного пункта страны. Работники почты, в свою очередь, не только помогают реализовать проект, но и являются амбассадорами донорства костного мозга, вступая в Национальный РДКМ, рассказывая знакомым и коллегам об этой процедуре и разрушая расхожие мифы о ней. «Мы очень ценим наше сотрудничество и рады быть частью такого благородного и значимого проекта», — резюмировала эксперт.
Чем шире и разнообразнее регистр, тем выше шансы людей с заболеваниями крови найти подходящего донора. В некоторых случаях счет идет на недели или даже дни. Вероятность отыскать потенциального неродственного донора оценивается как 1:10 000.
С 2018 года Национальный РДКМ поставил 315 трансплантатов от добровольцев из России. Из них 301 — для россиян и 14 — для иностранных граждан. Для 120 жителей РФ трансплантаты доставили из зарубежных стран.