«Почта России» ищет доноров костного мозга в рамках общего с РДКМ проекта

По словам директора по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерины Куманиной, в настоящее время проект действует на всей территории Российской Федерации. Он позволяет расширять базу регистра, вследствие чего шансы людей на выздоровление растут. Волонтеры регистрируются в базе из любого населенного пункта страны. Работники почты, в свою очередь, не только помогают реализовать проект, но и являются амбассадорами донорства костного мозга, вступая в Национальный РДКМ, рассказывая знакомым и коллегам об этой процедуре и разрушая расхожие мифы о ней. «Мы очень ценим наше сотрудничество и рады быть частью такого благородного и значимого проекта», — резюмировала эксперт.