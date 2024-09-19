Опасная шалость. В Тюмени дети кидали пакеты с водой и разбили машину. ВИДЕО

Posted 19 сентября, 11:38
Published 19 сентября, 11:38
Modified 19 сентября, 11:55
Updated 19 сентября, 11:55
Как рассказала потерпевшая в телеграм канале «Тюмень с Огоньком» дети кидали шары с водой с 14 этажа прямо на тротуар. Один такой упал бы прямо на машину, разбив лобовое стекло и зеркало заднего вида.
На этом дети бросать воду прекратили. Но виновных, по словам женщины, уже ищут. Она подала заявление в полицию.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени женщине угрожают убийством из-за жалоб на педофилию в детском доме.