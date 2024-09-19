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Posted 19 сентября, 11:38

Published 19 сентября, 11:38

Modified 19 сентября, 11:55

Updated 19 сентября, 11:55

В Тюмени дети кидали пакеты с водой и разбили машину

Опасная шалость. В Тюмени дети кидали пакеты с водой и разбили машину. ВИДЕО

19 сентября 2024, 11:38
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени дети кидали пакеты с водой и разбили машину

Сюжет
Дети
В Ново-патрушево дети решили развлечься и побросать пакеты с водой с 14 этажа. Результатом шалости стала побитая машина.

Как рассказала потерпевшая в телеграм канале «Тюмень с Огоньком» дети кидали шары с водой с 14 этажа прямо на тротуар. Один такой упал бы прямо на машину, разбив лобовое стекло и зеркало заднего вида.

На этом дети бросать воду прекратили. Но виновных, по словам женщины, уже ищут. Она подала заявление в полицию.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени женщине угрожают убийством из-за жалоб на педофилию в детском доме.

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