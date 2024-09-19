Новый индустриальный парк планируют возвести неподалеку от Тюмени

Posted 19 сентября, 12:17
Published 19 сентября, 12:17
Modified 19 сентября, 12:25
Updated 19 сентября, 12:25
По словам главы Тюменского района Ольги Зиминой, сейчас уже идет подготовка документации для формирования списка резидентов на землю.
Площадь нового объекта должна составить 72 гектара, построят предприятие у трассы Тюмень — Екатеринбург. На его территории смогут работать более 20 компаний.
Ранее сообщалось о том, что в нескольких поселках Тюменской области появятся новые миниатюрные школы.