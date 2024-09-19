nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 12:17

Published 19 сентября, 12:17

Modified 19 сентября, 12:25

Updated 19 сентября, 12:25

Новый индустриальный парк планируют возвести неподалеку от Тюмени

Новый индустриальный парк планируют возвести неподалеку от Тюмени

19 сентября 2024, 12:17
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Строительство
У трассы Тюмень-Екатеринбург планируют возвести новый индустриальный парк. Инициативу озвучили во время форума TNF-2024.

По словам главы Тюменского района Ольги Зиминой, сейчас уже идет подготовка документации для формирования списка резидентов на землю.

Площадь нового объекта должна составить 72 гектара, построят предприятие у трассы Тюмень — Екатеринбург. На его территории смогут работать более 20 компаний.

Строительная задержка. В Тюмени перенесли запуск крупного завода
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что в нескольких поселках Тюменской области появятся новые миниатюрные школы.

Читайте также:
Поработал меньше суток: в Тюмени на стройке погиб 21-летний рабочийСтроительство дорожной развязки за 5,7 миллиарда рублей началось в ТюмениРядом с ТРЦ «Галерея Вояж» началось строительство бизнес-центра
#Александр Смирнов#Строительство#Новости тюмени#Завод
Подпишитесь
Популярное