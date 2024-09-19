Губерниев объяснил скандальные высказывания Дзюбы

Знаменитый российский комментатор считает, что Дзюба обижается и завидует, чего, по мнению журналиста, делать не нужно. Он подчеркнул, что для возвращения в национальную команду необходимо показывать свое мастерство. Губерниев добавил, что такими словами Дзюба лишь обижает сам себя. Журналист также отметил, что речь идет не только о спортивной форме, но и об амбициях нападающего. Губерниев объяснил данное высказывание комплексами и порекомендовал нападающему сосредоточиться на игре за новый клуб.