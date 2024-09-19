Губерниев объяснил скандальные высказывания Дзюбы

Posted 19 сентября, 08:47
Published 19 сентября, 08:47
Modified 19 сентября, 08:49
Updated 19 сентября, 08:49
Лучший бомбардир в истории национальной команды Артём Дзюба недавно заявил, что против команд, которые в последнее время являются соперниками российской сборной, он мог бы выходить и в нетрезвом состоянии. О том, как данное высказывание прокомментировал Дмитрий Губерниев, сообщает портал newkhakasiya.online.
Знаменитый российский комментатор считает, что Дзюба обижается и завидует, чего, по мнению журналиста, делать не нужно. Он подчеркнул, что для возвращения в национальную команду необходимо показывать свое мастерство. Губерниев добавил, что такими словами Дзюба лишь обижает сам себя. Журналист также отметил, что речь идет не только о спортивной форме, но и об амбициях нападающего. Губерниев объяснил данное высказывание комплексами и порекомендовал нападающему сосредоточиться на игре за новый клуб.
Артём Дзюба выступал за сборную с 2011 по 2021 год, был её капитаном и стал лучшим бомбардиром в истории команды. В начале сезона форвард перешел в ФК «Акрон» из Тольятти.