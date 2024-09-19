Глава РЭО: Россия расширяет партнерство с Индией по ряду эконаправлений

ППК «Российский экологический оператор» создана по указу президента от 14 января 2019 года. Приоритетной деятельностью РЭО выступает составление комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на уровне субъектов России. Согласно установленной указом президента РФ от 07.05.2024 № 309 национальной цели развития, требуется достичь показателя по формированию экономики замкнутого цикла, чтобы к 2030 году вести сортировку 100% объема ежегодно образуемых отходов, отправлять на захоронение не более чем половину такого мусора и вовлекать в хозоборот как минимум четверть отходов производства и потребления в виде вторично используемого материала.