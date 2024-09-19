Глава РЭО: Россия расширяет партнерство с Индией по ряду эконаправлений

Posted 19 сентября, 16:48
Published 19 сентября, 16:48
Modified 19 сентября, 17:11
Updated 19 сентября, 17:11
Как сообщает newsnn.ru, ссылаясь на комментарий гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, в число приоритетных тем развития сферы обращения с отходами и формирования экономики замкнутого цикла входит инвестиционная поддержка проектов по переработке мусора и расширенная ответственность производителей (РОП). Российско-индийское партнерство активно развивается по названным направлениям, а также осуществляет обмен опытом по целому спектру вопросов.
Представитель Российского экологического оператора и директор миссии «Чистая Индия» обсудили актуальные темы предполагаемого двустороннего взаимодействия. Речь шла о развитии экоинициатив, формировании всесторонних экостандартов и правил в рамках BRICS, обмене технологическими разработками, в частности, в направлении компостирования и биогазовых инициатив. Стороны признали значимость консолидации позиции по формированию международного соглашения по пластиковым отходам ООН.
Кроме того, в ходе своего визита делегация Российского экологического оператора посетила объекты жилищного строительства и смогла наглядно изучить функционирование системы вывоза мусора в рамках комплексного развития территорий в столице Индии.
ППК «Российский экологический оператор» создана по указу президента от 14 января 2019 года. Приоритетной деятельностью РЭО выступает составление комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на уровне субъектов России. Согласно установленной указом президента РФ от 07.05.2024 № 309 национальной цели развития, требуется достичь показателя по формированию экономики замкнутого цикла, чтобы к 2030 году вести сортировку 100% объема ежегодно образуемых отходов, отправлять на захоронение не более чем половину такого мусора и вовлекать в хозоборот как минимум четверть отходов производства и потребления в виде вторично используемого материала.