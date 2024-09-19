Глава РЭО Буцаев и губернатор Приморья обсудили строительство заводов в регионе

Олег Кожемяко добавил, что на встрече также обсуждались вопросы закупки техники для размещения, сбора и вывоза отходов, а также оборудования для мусоросортировочных и перегрузочных станций. Он отметил, что поддержка со стороны РЭО, федерального правительства и средства, заложенные в местном бюджете на 2025 год, помогут улучшить систему обращения с отходами в Приморском крае.