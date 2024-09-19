Глава РЭО Буцаев и губернатор Приморья обсудили строительство заводов в регионе

Posted 19 сентября, 11:51
Published 19 сентября, 11:51
Modified 19 сентября, 11:51
Updated 19 сентября, 11:51
Буцаев отметил, что в Приморском крае уже реализуются несколько концессионных проектов, направленных на создание таких предприятий. Он сообщил, что совместно с приморским правительством РЭО планирует создать компании, ответственные за реализацию этих инициатив. Кроме того, были обсуждены вопросы изысканий на земельных участках, которые планируется провести в сентябре за счет средств регионального бюджета, передает vostokmedia.com
«Создание новых объектов позволит Приморью достичь показателей нацпроекта „Экология“», — сообщил Денис Буцаев.
Проектно-сметная документация для предприятий по обращению с отходами будет готова в следующем году, а общая стоимость проектов составит 17,8 миллиарда рублей. Планируемая производительность объектов составит 519 тонн в год.
Олег Кожемяко добавил, что на встрече также обсуждались вопросы закупки техники для размещения, сбора и вывоза отходов, а также оборудования для мусоросортировочных и перегрузочных станций. Он отметил, что поддержка со стороны РЭО, федерального правительства и средства, заложенные в местном бюджете на 2025 год, помогут улучшить систему обращения с отходами в Приморском крае.