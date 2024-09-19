Что станет с рынком недвижимости в 2024 году при высокой ключевой ставке

Posted 19 сентября, 05:21
Published 19 сентября, 05:21
Modified 19 сентября, 05:22
Updated 19 сентября, 05:22
Как пишет newia.ru, после окончания программы льготной программы многие ожидали падения цен на новое жилье, что могло бы повысить спрос. Однако июль и август не оказались достаточными для того, чтобы девелоперы начали паниковать или искать новые пути решения. Как указывает эксперт по недвижимости компании «Этажи» (Москва) Иван Золотарев, существует неопределенность относительно дальнейшего снижения цен, особенно в столичном регионе.
Что касается вторичного рынка, то в настоящее время обстановка по ценам остается стабильной. По словам эксперта, пока владельцы квартир массово не публикуют объявления об их продаже, паники на рынке нет, что делает маловероятным будущее снижение цен.
На вопрос о том, когда лучше всего инвестировать в недвижимость, Иван Золотарев ответил, что оптимальное время было вчера. По его словам, инфляция неуклонно растет с каждым годом, а вместе с ней увеличивается и стоимость жилья. Согласно данным застройщиков, из-за высокой инфляции цены на жилье будут расти на 20% ежегодно. При этом никто не может предсказать, как изменятся ставки по ипотеке и условия кредитования в будущем.
Для вложения средств эксперт также рекомендует обратить внимание на возможность покупки старой квартиры на вторичном рынке с целью последующей перепродажи после ремонта. Кроме того, существуют интересные предложения по покупке недвижимости для аренды, а также варианты приобретения новой квартиры в рамках семейной ипотеки, как в уже сданных домах, так и в новостройках, сдача которых ожидается в ближайшее время.