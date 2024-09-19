Что станет с рынком недвижимости в 2024 году при высокой ключевой ставке

На вопрос о том, когда лучше всего инвестировать в недвижимость, Иван Золотарев ответил, что оптимальное время было вчера. По его словам, инфляция неуклонно растет с каждым годом, а вместе с ней увеличивается и стоимость жилья. Согласно данным застройщиков, из-за высокой инфляции цены на жилье будут расти на 20% ежегодно. При этом никто не может предсказать, как изменятся ставки по ипотеке и условия кредитования в будущем.