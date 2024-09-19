64% тюменцев отмечают рост цен на услуги частных специалистов

Posted 19 сентября, 10:22
Published 19 сентября, 10:22
Modified 19 сентября, 10:22
Updated 19 сентября, 10:22
Говоря о том, какие специалисты стали дороже, 51% опрошенных из Тюмени отмечают, что наиболее выросшими в цене оказались услуги сантехников. На втором месте — ремонтники (34%), а на третьем — таксисты (22%).
При этом 67% респондентов отмечают, что пока не испытывают трудностей в связи с возросшей стоимостью частных мастеров и специалистов. В случае возникновения проблем из-за цен, они будут искать исполнителя дешевле (54%) или переносить работы на более поздний срок (31%). Интересно, что, по оценкам 92% опрошенных тюменцев, за последний год качество таких работников не изменилось или даже стало лучше.
Не все категории частных мастеров и специалистов подорожали — в некоторых случаях респонденты даже отмечают снижение цен на услуги. Так, сильнее всего подешевели домработники (55%) и психологи (24%).
Каждый второй ищет специалистов на специальных площадках, а 24% обращаются к рекомендациям знакомых или коллег. Несмотря на цену и качество оказываемых услуг, 38% никогда не обратятся к неопрятному специалисту, а также пьющему (31%) и некультурному (29%).
__________________________________________________________________________________________
Методология
*Опрос проводился в сентябре 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1238 россиян из крупных городов России (с населением свыше 1 млн чел.).