64% тюменцев отмечают рост цен на услуги частных специалистов

При этом 67% респондентов отмечают, что пока не испытывают трудностей в связи с возросшей стоимостью частных мастеров и специалистов. В случае возникновения проблем из-за цен, они будут искать исполнителя дешевле (54%) или переносить работы на более поздний срок (31%). Интересно, что, по оценкам 92% опрошенных тюменцев, за последний год качество таких работников не изменилось или даже стало лучше.