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Posted 19 сентября, 10:22

Published 19 сентября, 10:22

Modified 19 сентября, 10:22

Updated 19 сентября, 10:22

64% тюменцев отмечают рост цен на услуги частных специалистов

64% тюменцев отмечают рост цен на услуги частных специалистов

19 сентября 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney
Согласно опросу*, проведенному сервисом по поиску внештатных специалистов Консоль.Про, почти каждый второй респондент (44%) отмечает, что услуги таких работников, как курьеры, таксисты, сантехники, массажисты и другие, подорожали незначительно, еще 20% видят сильный рост стоимости услуг.

Говоря о том, какие специалисты стали дороже, 51% опрошенных из Тюмени отмечают, что наиболее выросшими в цене оказались услуги сантехников. На втором месте — ремонтники (34%), а на третьем — таксисты (22%).

При этом 67% респондентов отмечают, что пока не испытывают трудностей в связи с возросшей стоимостью частных мастеров и специалистов. В случае возникновения проблем из-за цен, они будут искать исполнителя дешевле (54%) или переносить работы на более поздний срок (31%). Интересно, что, по оценкам 92% опрошенных тюменцев, за последний год качество таких работников не изменилось или даже стало лучше.

Не все категории частных мастеров и специалистов подорожали — в некоторых случаях респонденты даже отмечают снижение цен на услуги. Так, сильнее всего подешевели домработники (55%) и психологи (24%).

Каждый второй ищет специалистов на специальных площадках, а 24% обращаются к рекомендациям знакомых или коллег. Несмотря на цену и качество оказываемых услуг, 38% никогда не обратятся к неопрятному специалисту, а также пьющему (31%) и некультурному (29%).

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Методология

*Опрос проводился в сентябре 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1238 россиян из крупных городов России (с населением свыше 1 млн чел.).

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