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Posted 18 сентября, 08:18

Published 18 сентября, 08:18

Modified 18 сентября, 08:20

Updated 18 сентября, 08:20

Павла Робакидзе назначили заместителем главы Тобольска

Забирают «товарища» из Тюмени. Павла Робакидзе назначили заместителем главы Тобольска

18 сентября 2024, 08:18
Фото: Телеграм-канал Петра Вагина.
Павла Робакидзе назначили заместителем главы Тобольска

Павла Робакидзе назначили заместителем главы Тобольска

За волной увольнений из тюменской администрации последовал ряд назначений в Тобольске. В частности, должность заместителя главы культурной столицы региона получил Павел Робакидзе, который в начале года сменил карьеру силовика на политическую деятельность.

Карьера Павла Робакидзе претерпела новый поворот. Нынешний политик ранее занимал должность заместителя начальника уголовного розыска УМВД по Тюменской области. Он был известен громкими арестами криминальных авторитетов «Ганса» и «Бабана». Также он принимал участие в расследовании убийства 8-летней Анастасии Муравьевой.

Но в феврале 2024 года его назначили на должность главы департамента безопасности городской администрации. Некоторые источники говорили о том, что Робакидзе «очень попросили» уйти из полиции. Однако официальных подтверждений этих догадок нет.

Недавно сообщалось о его увольнении и из городской администрации. Теперь он будет работать в Тобольске — заместителем главы города Петра Вагина.

«Имеет большой опыт работы в правоохранительных структурах. Имеет государственные награды, многочисленные благодарственные письма от правительства региона», — охарактеризовал Робакидзе глава Тобольска Петр Вагин.

Однако политолог Максим Дерябин считает, что Робакидзе перевели в Тобольск не только за его заслуги, но и из-за близких отношений с Вагиным.

«Они оба — выходцы из силовых структур. Друг друга сменяли на должностях. Очевидно, что в Тобольске Вагину нужна поддержка такого верного товарища», — отметил Дерябин.
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Вместе с тем произошел ряд и других назначений. Так, пост главы правового управления получил Сергей Дмитриев. Директором департамента городской среды стал и ранее работавший в Тобольске Федор Духно. А директором департамента по культуре и туризму назначена Зухра Исимбаева.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что администрацию Тюмени покинул заместитель главы города Владимир Третьяков.

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