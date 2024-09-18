Забирают «товарища» из Тюмени. Павла Робакидзе назначили заместителем главы Тобольска

Posted 18 сентября, 08:18
Published 18 сентября, 08:18
Modified 18 сентября, 08:20
Updated 18 сентября, 08:20
Карьера Павла Робакидзе претерпела новый поворот. Нынешний политик ранее занимал должность заместителя начальника уголовного розыска УМВД по Тюменской области. Он был известен громкими арестами криминальных авторитетов «Ганса» и «Бабана». Также он принимал участие в расследовании убийства 8-летней Анастасии Муравьевой.
Но в феврале 2024 года его назначили на должность главы департамента безопасности городской администрации. Некоторые источники говорили о том, что Робакидзе «очень попросили» уйти из полиции. Однако официальных подтверждений этих догадок нет.
Недавно сообщалось о его увольнении и из городской администрации. Теперь он будет работать в Тобольске — заместителем главы города Петра Вагина.
«Имеет большой опыт работы в правоохранительных структурах. Имеет государственные награды, многочисленные благодарственные письма от правительства региона», — охарактеризовал Робакидзе глава Тобольска Петр Вагин.
Однако политолог Максим Дерябин считает, что Робакидзе перевели в Тобольск не только за его заслуги, но и из-за близких отношений с Вагиным.
«Они оба — выходцы из силовых структур. Друг друга сменяли на должностях. Очевидно, что в Тобольске Вагину нужна поддержка такого верного товарища», — отметил Дерябин.
Вместе с тем произошел ряд и других назначений. Так, пост главы правового управления получил Сергей Дмитриев. Директором департамента городской среды стал и ранее работавший в Тобольске Федор Духно. А директором департамента по культуре и туризму назначена Зухра Исимбаева.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что администрацию Тюмени покинул заместитель главы города Владимир Третьяков.