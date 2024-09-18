Водители тюменского перевозчика грозят забастовкой и остановкой транспорта в ХМАО

Водитель подчеркнул, что не так давно работникам выдали заработную плату за май. Неоднократные обращения в прокуратуру и другие инстанции, не дали никакого результата. Сотрудник подчеркнул, что если ничего не изменится, люди уволятся и работать будет некому.