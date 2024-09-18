Водители тюменского перевозчика грозят забастовкой и остановкой транспорта в ХМАО
18 сентября 2024, 12:13
Фото: 1MI
В Пыть-Яхе ХМАО остро строит вопрос общественного транспорта. Накануне, 17 сентября, объявили забастовку. Водители автобусов предупредили жителей города, что сегодня на линию не выйдет ни один автобус. Отмечается, что удалось временно договориться, однако проблема «висит» в воздухе.
Оказалось, что причина забастовки водителей — низкая заработная плата, ее несвоевременная выплата и серьезный кадровый голод.
— Наша кампания — тюменская, но водители нашего предприятия почти все местные. Тут живут наши семьи, мы также переживаем за то, чтобы автобусы ходили регулярно. Но мы не можем дать эту регулярность горожанам потому, что нам не платят зарплату своевременно, — рассказал изданию Muksun.fm водитель «ЗАПСИБАВТО».
Водитель подчеркнул, что не так давно работникам выдали заработную плату за май. Неоднократные обращения в прокуратуру и другие инстанции, не дали никакого результата. Сотрудник подчеркнул, что если ничего не изменится, люди уволятся и работать будет некому.
Водители пассажирских автобусов винят в происходящем директора компании «ЗАПСИБАВТО» Хакима Муратова. Со слов людей, Муратов, сидя в Тюмени, не обращает внимание на то, что творится в Пыть-Яхе. При этом администрация, как утверждают люди, на их стороне.
Хаким Муратов не остался в стороне и высказался по поводу сложившейся ситуации. По его словам, еще 13 сентября все получили окладную часть.
— На нашем предприятии выплаты происходят вовремя, согласно трудовому законодательству. Есть некоторые сотрудники, которые обращались и в трудовую инспекцию и в прокуратуру проводились проверки нарушений не выявлено, — заявил, в свою очередь, директор Хаким Муратов.
Кроме того, Хаким Муратов добавил, что никто не заставляет сотрудников оставаться на рабочих местах. Забастовки — это шантаж и провокация, утверждает он.
Тем временем, в официальном сообщении прокуратуры говорится, что «в ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудового законодательства на предприятии, требований при организации регулярных перевозок, а также исполнению заключенного контракта».
— Я понимаю, что я крайний, я согласился, я поверил властям, за это можно меня наказать, а что от этого изменится? Я встречался с чиновниками Пыть-Яха, просил увеличить финансирование, ответ один — денег нет. Ну, извините, нет денег — нет возможностей для нормальной работы», — сказал директор предприятия, — добавил директор предприятия.
В заключение беседы Хаким Муратов заявил: администрация предприятия ведет переговоры с работниками по решению вопроса по заработной плате. Руководство надеется прийти к пониманию.