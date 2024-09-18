В Тюменской области резко выросла заболеваемость коронавирусом

Posted 18 сентября, 10:40
Published 18 сентября, 10:40
Modified 18 сентября, 10:42
Updated 18 сентября, 10:42
По информации портала объясняем.рф, в Тюменской области за неделю с 9 по 15 сентября выявили 282 случая заболевания коронавирусом. Еще в первую неделю сентября было выявлено 194 случая. Новых сведений пока нет.
— С 9 по 15 сентября в Тюменской области выявлено 282 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 146 человек. Госпитализировано — 26 человек, — говорится в сообщении на сайте.
Напомним, в регионе растет заболеваемость ОРВИ, гриппом. Как говорят специалисты, начинается сезон повышенной циркуляции вирусов, некоторые из которых могут привести к возникновению осложнений.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Россию может прийти передаваемый обычными комарами африканский вирус Усуту.