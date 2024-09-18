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Posted 18 сентября, 10:40

Published 18 сентября, 10:40

Modified 18 сентября, 10:42

Updated 18 сентября, 10:42

В Тюменской области резко выросла заболеваемость коронавирусом

В Тюменской области резко выросла заболеваемость коронавирусом

18 сентября 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney
В нашем регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Актуальные сведения размещены на сайте объясняем.рф.

По информации портала объясняем.рф, в Тюменской области за неделю с 9 по 15 сентября выявили 282 случая заболевания коронавирусом. Еще в первую неделю сентября было выявлено 194 случая. Новых сведений пока нет.

— С 9 по 15 сентября в Тюменской области выявлено 282 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 146 человек. Госпитализировано — 26 человек, — говорится в сообщении на сайте.

Напомним, в регионе растет заболеваемость ОРВИ, гриппом. Как говорят специалисты, начинается сезон повышенной циркуляции вирусов, некоторые из которых могут привести к возникновению осложнений.

Тройное поражение. Тюменцев атакуют опасные для жизни вирусы
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Россию может прийти передаваемый обычными комарами африканский вирус Усуту.

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