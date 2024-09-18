В Тюмени открылся обновленный офис Сбера

Posted 18 сентября, 10:18
Published 18 сентября, 10:18
Modified 18 сентября, 10:21
Updated 18 сентября, 10:21
Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой локации. Появились игровая зона для детей и пункт выдачи заказов Мегамаркет.
В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера. В зоне SberDevices предложены умные устройства и решения умного дома Sber — музыкальные колонки SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox и другое.
Также клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, подключить сервисы для ИП и самозанятых, попить кофе и многое другое.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
«Офис Сбербанка на улице Малыгина — один из самых популярных в Тюмени. Мы приглашаем всех жителей города, особенно тех, кто здесь уже обслуживался, познакомиться с изменениями и увидеть, каким красивым, современным, удобным для клиентов стал наш обновленный офис. Теперь, помимо стандартных банковских услуг, посетители могут воспользоваться дополнительными сервисами, такими как отправка посылок, получение заказов, приобретение подарков или выполнение копий документов. Наш опыт показывает, что эти услуги пользуются большим спросом. Сейчас в Тюмени мы начали ремонт еще одного офиса — на Мельникайте, 135 Б, который скоро тоже возобновит работу в обновленном виде».