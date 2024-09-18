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Posted 18 сентября, 14:06

Published 18 сентября, 14:06

Modified 18 сентября, 14:08

Updated 18 сентября, 14:08

В музей Тюмени привезут картины известных художников со всего мира

В музей Тюмени привезут картины известных художников со всего мира

18 сентября 2024, 14:06
Фото: 1MI
Картины известных художников привезут в музейный комплекс имени И. Я. Словцова в Тюмени. Известно, что интересная экспозиция пройдет в рамках проекта «Шедевры мастеров парижской школы».

В музейном комплексе имени И. Я. Словцова, расположенном на улице Советской, 63, пройдет выставка картин известных мировых мастеров. В их числе — Дали, Шагала, Пикассо и другие.

— Экспозиция, которая откроется в музейном комплексе имени Словцова включает работы выдающихся художников — Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Мориса Утрилло, Кеса ван Донгена, Михаила Шемякина и других, — прокомментировали в информационном центре правительства Тюменской области.

Тюменцы, заинтересованные в искусстве, ознакомятся с шедеврами графики, рисунка и живописи, многие из которых ранее экспонировались в Эрмитаже. Выставочный проект откроется 26 сентября. Выставляться будут подлинные произведения искусства.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени простились с руководителем театра «Ангажемент» Леонидом Окуневым.

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