В музей Тюмени привезут картины известных художников со всего мира

Posted 18 сентября, 14:06
Published 18 сентября, 14:06
Modified 18 сентября, 14:08
Updated 18 сентября, 14:08
В музейном комплексе имени И. Я. Словцова, расположенном на улице Советской, 63, пройдет выставка картин известных мировых мастеров. В их числе — Дали, Шагала, Пикассо и другие.
— Экспозиция, которая откроется в музейном комплексе имени Словцова включает работы выдающихся художников — Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Мориса Утрилло, Кеса ван Донгена, Михаила Шемякина и других, — прокомментировали в информационном центре правительства Тюменской области.
Тюменцы, заинтересованные в искусстве, ознакомятся с шедеврами графики, рисунка и живописи, многие из которых ранее экспонировались в Эрмитаже. Выставочный проект откроется 26 сентября. Выставляться будут подлинные произведения искусства.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени простились с руководителем театра «Ангажемент» Леонидом Окуневым.