Ученые создали роботов, способных готовить сотни блюд за несколько минут

Кухня от Hestia имеет три ключевых элемента — кладовую, конвейерную ленту и мультиварку. Они позволяют заменить до трёх поваров, а в списке рецептов такой кухни более двухсот блюд, в том числе из региональной кухни Китая. Все задачи в процессе приготовления выполняют роботы. Они извлекают продукты из упаковки, жарят их, добавляют специи и даже раскладывают блюдо по тарелкам. После завершения процесса механизм автоматически моет рабочее место, что позволяет быстро приступить к приготовлению следующего блюда.