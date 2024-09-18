Ученые создали роботов, способных готовить сотни блюд за несколько минут

Posted 18 сентября, 08:36
Published 18 сентября, 08:36
Modified 18 сентября, 08:36
Updated 18 сентября, 08:36
Недавно было создано уже пятое поколение роботов, которые справляются со всеми задачами по приготовлению пищи на полностью автоматизированной кухне без участия человека. Всего планируется создать около тридцати тысяч единиц оборудования, что должно принести компании 256 миллионов долларов. Об этом сообщает портал newkhakasiya.online.
Кухня от Hestia имеет три ключевых элемента — кладовую, конвейерную ленту и мультиварку. Они позволяют заменить до трёх поваров, а в списке рецептов такой кухни более двухсот блюд, в том числе из региональной кухни Китая. Все задачи в процессе приготовления выполняют роботы. Они извлекают продукты из упаковки, жарят их, добавляют специи и даже раскладывают блюдо по тарелкам. После завершения процесса механизм автоматически моет рабочее место, что позволяет быстро приступить к приготовлению следующего блюда.
Достичь подобной эффективности помогла специальная технология Hestia, которая позволяет контролировать время приготовления, температуру и количество ингредиентов. Это обеспечивает высокое качество финального продукта, независимо от внешних условий. Специальные датчики, способные отслеживать порции ингредиентов, время приготовления и температуру, позволяют роботам изменять технологию приготовления в зависимости от ингредиентов.