Тюменский санаторий «Сибирь» оказался в списке 100 лучших здравниц России

Posted 18 сентября, 11:06
Published 18 сентября, 11:06
Modified 18 сентября, 11:09
Updated 18 сентября, 11:09
Отмечается, что центр «Сибирь», расположенный на Червишевском тракте, занял несколько мест в разных номинациях.
— Подведены итоги ежегодного рейтинга «Топ-100 российских здравниц» и конкурса «Топ-5 здравниц по клиентоориентированности». Тюменский центр «Сибирь» в рейтинге занял пятое место в общем зачете, восьмое место — по масштабу бизнеса и 10 место — по инвестиционному потенциалу, — прокомментировали в информационном центре нашего региона.
«Сибирь» также оказалась в рейтинге «Топ-5 здравниц по клиентоориентированности». Центр занял четвертое место за лучший ресторан.
Напомним, С 16 по 19 сентября в Тюмени проходит промышленно-энергетический форум TNF-2024. На форум приехали федеральные министры, главы регионов и другие чиновники.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне из-за форума TNF и частично перекрытых улиц в центре города, тюменцы попали в километровые пробки на Мельникайте. Затор растянулся от 30 лет Победы до Рижской.