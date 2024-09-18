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Posted 18 сентября, 11:06

Published 18 сентября, 11:06

Modified 18 сентября, 11:09

Updated 18 сентября, 11:09

Тюменский санаторий «Сибирь» оказался в списке 100 лучших здравниц России

Тюменский санаторий «Сибирь» оказался в списке 100 лучших здравниц России

18 сентября 2024, 11:06
Фото: 1MI
Тюменский санаторий «Сибирь» оказался в списке «Топ-100 российских здравниц». Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Отмечается, что центр «Сибирь», расположенный на Червишевском тракте, занял несколько мест в разных номинациях.

— Подведены итоги ежегодного рейтинга «Топ-100 российских здравниц» и конкурса «Топ-5 здравниц по клиентоориентированности». Тюменский центр «Сибирь» в рейтинге занял пятое место в общем зачете, восьмое место — по масштабу бизнеса и 10 место — по инвестиционному потенциалу, — прокомментировали в информационном центре нашего региона.

«Сибирь» также оказалась в рейтинге «Топ-5 здравниц по клиентоориентированности». Центр занял четвертое место за лучший ресторан.

Напомним, С 16 по 19 сентября в Тюмени проходит промышленно-энергетический форум TNF-2024. На форум приехали федеральные министры, главы регионов и другие чиновники.

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