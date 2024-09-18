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Posted 18 сентября, 12:50

Published 18 сентября, 12:50

Modified 18 сентября, 12:52

Updated 18 сентября, 12:52

Тюменец, приковавший бывшую жену цепью к дереву, предстанет перед судом

Тюменец, приковавший бывшую жену цепью к дереву, предстанет перед судом

18 сентября 2024, 12:50
Фото: 1MI
В Тюменской области будут судить мужчину, приковавшего бывшую супругу в лесу к дереву. Доказательная база по уголовному делу уже собрана.

В августе этого года 36-летний мужчина, который испытывал личную неприязнь к бывшей супруге, подкараулил женщину на улице и, угрожая, усадил ее в свою машину.

Он увез женщину в лес, остановившись возле села Памятное Ялуторовского района Тюменской области. Он силой приковал напуганную женщину к дереву, а сам скрылся с места преступления. Пострадавшая смогла высвободиться и позвать на помощь.

Теперь экс-супруга потерпевшей обвиняют в незаконном лишении свободы человека, уточнили в Следственном комитете по региону.

Сотрудники Следственного комитета собрали достаточную доказательную базу, а уголовное дело будет направлено в суд.

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Ранее «Наш город» писал об останках женщины, найденных в Ишимском районе. В убийстве подозревался сосед жертвы.

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