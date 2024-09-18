Тюменец, приковавший бывшую жену цепью к дереву, предстанет перед судом

Posted 18 сентября, 12:50
Published 18 сентября, 12:50
Modified 18 сентября, 12:52
Updated 18 сентября, 12:52
В августе этого года 36-летний мужчина, который испытывал личную неприязнь к бывшей супруге, подкараулил женщину на улице и, угрожая, усадил ее в свою машину.
Он увез женщину в лес, остановившись возле села Памятное Ялуторовского района Тюменской области. Он силой приковал напуганную женщину к дереву, а сам скрылся с места преступления. Пострадавшая смогла высвободиться и позвать на помощь.
Теперь экс-супруга потерпевшей обвиняют в незаконном лишении свободы человека, уточнили в Следственном комитете по региону.
Сотрудники Следственного комитета собрали достаточную доказательную базу, а уголовное дело будет направлено в суд.
Ранее «Наш город» писал об останках женщины, найденных в Ишимском районе. В убийстве подозревался сосед жертвы.