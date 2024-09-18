ТИУ и СУЭНКО займутся подготовкой кадров по новой образовательной программе

При поддержке СУЭНКО в ТИУ появился класс интеллектуальной электроэнергетики, оснащенный передовыми технологиями и инструментами, необходимыми для изучения современной энергетической системы. У студентов есть доступ к системе автоматизированного диспетчерского управления СК-11, помогающей диспетчерам выбрать наиболее оптимальный и эффективный способ локализации поврежденного участка сети и восстановления энергоснабжения. Студенты могут применять программный комплекс в качестве тренажера в режиме реального времени, работать с редактором модели для создания фрагментов цифровой модели электросети и терминалом визуализации цифровой модели сети.