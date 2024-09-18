ТИУ и СУЭНКО займутся подготовкой кадров по новой образовательной программе

Posted 18 сентября, 07:02
Published 18 сентября, 07:02
Modified 18 сентября, 07:05
Updated 18 сентября, 07:05
Партнерами проекта стали СУЭНКО, ООО «Газпромнефть — Заполярье», ПАО «Тюменские моторостроители», ООО «Научно-исследовательский проектный институт „Нефтегазпроект“, АО „Транснефть — Сибирь“ и др. Благодаря их участию образовательные программы будут максимально практико-ориентированными.
Директор СУЭНКО Данил Анучин напомнил о продолжительном сотрудничестве организации с Тюменским индустриальным университетом, которое началось семь лет назад и в результате которого была создана базовая кафедра, а также прошло несколько мероприятий в рамках проекта «М-Тех».
«Еще 7 лет назад мы понимали, что история про конкуренцию за кадры началась. Поэтому в СУЭНКО есть практика, когда начальники районов электрических сетей ходят по школам и приглашают ребят к нам», — добавил он.
В ходе своего выступления глава СУЭНКО попросил руководителя Департамента образования и науки Тюменской области Веронику Ефремову увеличить хотя бы в два раза количество студентов, чтобы избежать борьбы за кадры внутри «М-Теха».
Отметим, что образовательно-производственный кластер развития кадрового потенциала в области нефтегазового машиностроения региона «М-Тех» был основан в рамках федпроекта «Профессионалитет». Представители СУЭНКО включены в четыре профильных комитета по направлениям «Развитие кадрового потенциала», «Материально-техническое обеспечение», «Учебно-методическое обеспечение» и «Информационная поддержка». Помимо этого, сотрудники энергетической компании являются членами экспертных советов по пяти из 17 образовательных программ.
При поддержке СУЭНКО в ТИУ появился класс интеллектуальной электроэнергетики, оснащенный передовыми технологиями и инструментами, необходимыми для изучения современной энергетической системы. У студентов есть доступ к системе автоматизированного диспетчерского управления СК-11, помогающей диспетчерам выбрать наиболее оптимальный и эффективный способ локализации поврежденного участка сети и восстановления энергоснабжения. Студенты могут применять программный комплекс в качестве тренажера в режиме реального времени, работать с редактором модели для создания фрагментов цифровой модели электросети и терминалом визуализации цифровой модели сети.
1 сентября на базе колледжа ТИУ начали реализацию двадцати девяти программ среднего профессионального образования по 15 профессиям и специальностям с учетом образовательной технологии «Профессионалитет». 925 студентов первых курсов уже осваивают знания, умения и навыки, которые в перспективе позволят им стать востребованными специалистами в своей области.