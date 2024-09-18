РЭО: Партнерами РЭФ-2024 стали крупные отечественные компании

Posted 18 сентября, 13:10
Published 18 сентября, 13:10
Modified 18 сентября, 13:10
Updated 18 сентября, 13:10
РЭФ является важным событием, в ходе которого обсуждаются актуальные вопросы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В форуме принимают участие предприниматели, представители государственного сектора и общественности. Глава РЭО назвал основных партнеров форума в 2024 году. Это Сбер, РЖД, группа «ЭкоЛайн». Также на мероприятии будут присутствовать представители компаний ЭКОМАШГРУПП и «Сибстекло». По словам Буцаева, эти организации активно поддерживают инициативы по охране окружающей среды и продвижению принципов цикличной экономики, пишет 56orb.ru.
Партнеры РЭФ проведут отраслевые дискуссии. Глава компании ЭКОМАШГРУПП Александр Пугин назвал форум площадкой, где можно выстроить конструктивный диалог между представителями государственных органов и предпринимателями, работающими в отрасли обращения с ТКО. Это значимое событие устанавливает новые тенденции и тренды, которые будут актуальны в течение следующих десятилетий.
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что компания поддерживает РЭФ с момент его появления. Сбербанк нацелен на долгосрочное сотрудничество с РЭО и другими участниками отрасли обращения с отходами с целью повышения использования вторичного сырья в промышленности и создания экономики замкнутого цикла. Ведяхин подчеркнул важную роль циклической экономики в реализации нового национального проекта «Экологическое благополучие».
Диалог экспертов и представителей бизнес-сообщества с РЭО строится конструктивно. Предприятия готовы поддерживать инициативы, направленные на устойчивое включение твердых коммунальных отходов в хозяйственный оборот и экологизацию промышленного сектора. Об этом заявил президент «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран.
В этом году РЭФ будет проходить с 7 по 9 октября. В качестве организаторов мероприятия выступят РЭО, Правительство РФ и Минприроды. Форум включает в себя молодежный день и деловую программу.