РЭО: Партнерами РЭФ-2024 стали крупные отечественные компании

РЭФ является важным событием, в ходе которого обсуждаются актуальные вопросы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В форуме принимают участие предприниматели, представители государственного сектора и общественности. Глава РЭО назвал основных партнеров форума в 2024 году. Это Сбер, РЖД, группа «ЭкоЛайн». Также на мероприятии будут присутствовать представители компаний ЭКОМАШГРУПП и «Сибстекло». По словам Буцаева, эти организации активно поддерживают инициативы по охране окружающей среды и продвижению принципов цикличной экономики, пишет 56orb.ru.