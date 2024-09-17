Тюменская Тура продолжает мелеть с катастрофической скоростью

Posted 17 сентября 2024, 08:05
Published 17 сентября 2024, 08:05
Modified 17 сентября 2024, 08:07
Updated 17 сентября 2024, 08:07
По информации специалистов отдела гидрологических прогнозов ГМЦ ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», с начала сентября отмечено стабильное снижение уровня воды в Туре. Ежедневно река мелеет от 3 до 11 сантиметров — 12 сентября 2024 года уровень воды в Туре составлял 11 сантиметров выше нуля поста.
Заметим, для середины сентября средней для Туры считается отметка уровня воды 69 сантиметров. Минимальный уровень Туры, -65 сантиметров, 16 сентября был зарегистрирован в 2022 году, максимальный, 868 сантиметров, в 2015 году.
Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Тюменской областной Думы намерены направить в адрес председателя правительства РФ Мишустина обращение с просьбой включить мероприятия по расчистке Туры в федеральный проект «Вода России».