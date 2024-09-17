Тюменская Тура продолжает мелеть с катастрофической скоростью

В Тюмени резко упал уровень воды в Туре

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За последние семь дней уровень воды в реке снизился на три десятка сантиметров. По данным на 16 сентября, вода в Туре опустилась до отметки -7 сантиметров над нулем поста. За сутки река обмелела на 5 сантиметров.