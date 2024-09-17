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Posted 17 сентября, 09:38

Published 17 сентября, 09:38

Modified 17 сентября, 09:40

Updated 17 сентября, 09:40

В Тюмени погоня за пьяным водителем завершилась стрельбой

Стрельба на трассе под Тюменью. Погоня за пьяным нарушителем закончилась выстрелами

17 сентября 2024, 09:38
Фото: 1MI

В Тюмени погоня за пьяным водителем завершилась стрельбой

Утром 16 сентября сотрудники полка ДПС преследовали по нескольким магистральным улицам Тюмени водителя ВАЗ-21074, который отказался остановиться по их требованию. Погоня завершилась стрельбой на трассе Курган — Тюмень.

Погоня началась около 4-х часов утра. Водитель ехал, грубо нарушая ПДД, выезжал на встречную полосу, проезжал перекрестки на красный свет. К преследованию по улицам Тюмени были подключены дополнительные наряды ДПС.

Когда ВАЗ-21074 выехал на трассу Курган — Тюмень, было решено применить оружие.

На 191-м километре автодороги автомобиль остановился, из него выскочили четверо мужчин, которые были тут же задержаны.

«За рулем находился 20-летний нетрезвый „бесправник“, показания алкотестера составили 0,55 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

На водителя было составлено 23 административных материала. Решением суда за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции водителю выбрано наказание в виде 10 суток административного ареста.

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