Стрельба на трассе под Тюменью. Погоня за пьяным нарушителем закончилась выстрелами

Posted 17 сентября, 09:38
Published 17 сентября, 09:38
Modified 17 сентября, 09:40
Updated 17 сентября, 09:40
Погоня началась около 4-х часов утра. Водитель ехал, грубо нарушая ПДД, выезжал на встречную полосу, проезжал перекрестки на красный свет. К преследованию по улицам Тюмени были подключены дополнительные наряды ДПС.
Когда ВАЗ-21074 выехал на трассу Курган — Тюмень, было решено применить оружие.
На 191-м километре автодороги автомобиль остановился, из него выскочили четверо мужчин, которые были тут же задержаны.
«За рулем находился 20-летний нетрезвый „бесправник“, показания алкотестера составили 0,55 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
На водителя было составлено 23 административных материала. Решением суда за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции водителю выбрано наказание в виде 10 суток административного ареста.