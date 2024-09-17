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Posted 17 сентября, 06:09

Published 17 сентября, 06:09

Modified 17 сентября, 06:11

Updated 17 сентября, 06:11

Сразу двое школьников пострадали в ДТП на парковке в Тюмени

Сразу двое школьников пострадали в ДТП на парковке в Тюмени

17 сентября 2024, 06:09
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
Один мальчик сбит на улице Монтажников, 19. Второй на улице Павла Никольского, 4. Обе аварии произошли 16 сентября.

По предварительным данным Госавтоинспекции Тюменской области, 9-летний ребенок был травмирован «Тойотой», когда внезапно выбежал на проезжую часть двора, направляясь вместе с отцом к припаркованному автомобилю.

11-летний мальчик пересекал парковку на Павла Никольского, 4 на велосипеде и не заметил двигающуюся на него «Шевроле».

«22-летний водитель автомобиля „Шевроле“ права управления транспортным средством не имеет. В результате ДТП школьник получил ушибы», — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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Ранее «Наш город» писал о процессе над тюменцем, сбившем на самокате пенсионерку. Смертельная авария разбирается уже второй год.

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#Надежда Зеленина#Дети#ДТП#Школьники#Госавтоинспекция#Велосипед
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