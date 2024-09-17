Сразу двое школьников пострадали в ДТП на парковке в Тюмени

Posted 17 сентября, 06:09
Published 17 сентября, 06:09
Modified 17 сентября, 06:11
Updated 17 сентября, 06:11
По предварительным данным Госавтоинспекции Тюменской области, 9-летний ребенок был травмирован «Тойотой», когда внезапно выбежал на проезжую часть двора, направляясь вместе с отцом к припаркованному автомобилю.
11-летний мальчик пересекал парковку на Павла Никольского, 4 на велосипеде и не заметил двигающуюся на него «Шевроле».
«22-летний водитель автомобиля „Шевроле“ права управления транспортным средством не имеет. В результате ДТП школьник получил ушибы», — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал о процессе над тюменцем, сбившем на самокате пенсионерку. Смертельная авария разбирается уже второй год.