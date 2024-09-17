Синоптики обещают тюменцам минусовую температуру воздуха. Когда?

Синоптики обещают тюменцам минусовую температуру воздуха

На юге Тюменской области во вторник, 17 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков, ветер западный 3-8 м/с. В дневные часы воздух прогреется до+14…+19, в темное время суток столбики термометров опустятся до -1…+4, местами до -5. Утром и ночью ожидается туман.