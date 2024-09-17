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Posted 17 сентября, 01:03

Published 17 сентября, 01:03

Modified 17 сентября, 06:14

Updated 17 сентября, 06:14

Синоптики обещают тюменцам минусовую температуру воздуха

Синоптики обещают тюменцам минусовую температуру воздуха. Когда?

17 сентября 2024, 01:03
Фото: 1MI

Синоптики обещают тюменцам минусовую температуру воздуха

На юге Тюменской области во вторник, 17 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков, ветер западный 3-8 м/с. В дневные часы воздух прогреется до+14…+19, в темное время суток столбики термометров опустятся до -1…+4, местами до -5. Утром и ночью ожидается туман.

В Тюмени 17 сентября, ожидается солнечная погода без осадков. Утром температура воздуха составит +2…+14, к полудню столбики термометров поднимутся до +16…+18, в ночные часы температура воздуха составит +7…+9. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 6:12, закат в 18:51, продолжительность дня 12 часов 39 минут.

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В Тобольске 17 сентября синоптики обещают малооблачную погоду. Утром термометры покажут +1…+14, днем воздух прогреется до +15…+17, в вечернее время суток температура воздуха составит +7…+9. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 6:01, закат в 18:41, продолжительность дня 12 часов 40 минут.

В Ишиме 17 сентября синоптики обещают малооблачную погоду. Утром ожидаются заморозки до -1, в дневные часы воздух прогреется до +14…+17, в вечерние и ночные термометры покажут +1….+5. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 5:57, закат в 18:35, продолжительность дня 12 часов 38 минут.

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