Опрос РЭО: 60,7% россиян видят улучшения в отрасли обращения с отходами

Posted 17 сентября, 07:55
Published 17 сентября, 07:55
Modified 17 сентября, 07:55
Updated 17 сентября, 07:55
Как сообщает 56orb.ru, в рамках опроса было выявлено, что 60,7% респондентов заметили определенные преобразования в отрасли обращения с отходами за минувшие два года.
Согласно комментарию гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, в мае 2024 года по инициативе компании было организовано социологическое исследование, целью которого выступило определение эффективности реализуемых мер при реализации реформы обращения с ТКО. С помощью опроса удалось проанализировать отношение населения к реформе и понять, насколько граждане информированы о проводящихся акциях и инициативах. Таким образом удалось осуществить всесторонний анализ состояния отрасли обращения с отходами, выполнения планов по раздельному сбору мусора и экопросвещения в российских регионах и федеральных округах. Также была изучена культура обращения с отходами на уровне страны.
Опрос показал, что свыше половины респондентов (60,7%) видят определенные преобразования в отрасли обращения с ТКО, которые случились за прошедшие два года (35,6% — «да, скорее произошли», 25,1% — «да, произошли»). Чаще такого ответа придерживались жители сельской местности и опрошенные из Центральной России, Приволжского, Уральского федеральных округов.
Среди россиян отмечается высокий уровень информированности о просветительской работе в отрасли обращения с отходами: 28,1% опрошенных осведомлены об образовательных мероприятиях, 55,5% — о волонтерских акциях, служащих для повышения уровня экологической культуры. Однако о таких экопросветительских инициативах 71,1% и 43,4% не слышали.
В основном охвачены акциями, направленными на повышение уровня экологической культуры, представители молодежи до 24 лет: они достаточно хорошо информированы в данном направлении и чаще других категорий россиян лично участвуют в подобных мероприятиях.
Чаще осведомлены об акциях, но не присоединяются к участию в них россияне старше 55 лет. Немного уступают по уровню информированности о просветительских мероприятиях и акциях граждане возрастной группы от 25 до 44 лет и жители сельской местности.
В территориальном разрезе минимальную информированность по обоим критериям показывают респонденты из Центральной России, Южного федерального округа и новых регионов.
Телефонный опрос был организован среди совершеннолетних россиян из 89 регионов. В общей сложности были опрошены 8906 граждан.