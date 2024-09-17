Опрос РЭО: 60,7% россиян видят улучшения в отрасли обращения с отходами

Согласно комментарию гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, в мае 2024 года по инициативе компании было организовано социологическое исследование, целью которого выступило определение эффективности реализуемых мер при реализации реформы обращения с ТКО. С помощью опроса удалось проанализировать отношение населения к реформе и понять, насколько граждане информированы о проводящихся акциях и инициативах. Таким образом удалось осуществить всесторонний анализ состояния отрасли обращения с отходами, выполнения планов по раздельному сбору мусора и экопросвещения в российских регионах и федеральных округах. Также была изучена культура обращения с отходами на уровне страны.