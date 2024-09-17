Итальянские правоохранители изъяли крупную партию поддельных ретроконсолей

Posted 17 сентября, 08:15
Published 17 сентября, 08:15
Modified 17 сентября, 08:15
Updated 17 сентября, 08:15
Как сообщает newkhakasiya.online, общая стоимость выявленных контрафактных устройств, имитирующих консоли Nintendo, Sega и Atari, превышает 47,5 миллиона евро. Правоохранители отмечают, что все подделки были произведены в Китае и не соответствуют стандартам безопасности, действующим в Евросоюзе.
Среди нелегальных игр, обнаруженных на этих устройствах, оказались копии популярных хитов 80-х и 90-х годов, таких как Super Mario Bros. и Street Fighter. Все изъятые консоли и игры были уничтожены, а девять граждан Италии были задержаны за торговлю поддельной продукцией. Если будет доказана их вина, им грозит наказание до восьми лет тюремного заключения.
Глава подразделения по борьбе с экономическими преступлениями полиции Турина Алессандро Лангелла отметил масштабность операции из-за высокой стоимости изъятых товаров. Он также отметил, что ретрогейминг становится крупным бизнесом, что привлекает мошенников.
В последние годы наблюдается резкий рост интереса к ретроиграм. Консоли и видеоигры, которые были на пике популярности много лет назад, теперь могут стоить сотни и даже тысячи долларов. К примеру, в 2021 году игра Super Mario 64 была продана за рекордные 1,56 миллиона долларов, а вскоре после этого еще один экземпляр Super Mario Bros. ушел с молотка за 2 миллиона долларов.
Правоохранители также предупреждают, что использование поддельных устройств может быть опасно для здоровья, так как они не соответствуют требуемым техническим параметрам.