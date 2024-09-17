Итальянские правоохранители изъяли крупную партию поддельных ретроконсолей

В последние годы наблюдается резкий рост интереса к ретроиграм. Консоли и видеоигры, которые были на пике популярности много лет назад, теперь могут стоить сотни и даже тысячи долларов. К примеру, в 2021 году игра Super Mario 64 была продана за рекордные 1,56 миллиона долларов, а вскоре после этого еще один экземпляр Super Mario Bros. ушел с молотка за 2 миллиона долларов.