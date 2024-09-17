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Posted 17 сентября 2024, 05:46

Published 17 сентября 2024, 05:46

Modified 17 сентября 2024, 05:48

Updated 17 сентября 2024, 05:48

В Тюмени обостряются проблемы общественного транспорта.

Это конечная. Почему в Тюмени обостряются проблемы общественного транспорта?

17 сентября 2024, 05:46
Фото: 1MI. В Тюмени обостряются проблемы общественного транспорта.

В Тюмени обостряются проблемы общественного транспорта

Сюжет
Общественный транспорт
На работу общественного транспорта в Тюмени поступает все больше жалоб. Автобусы не приходят по расписанию, салоны переполнены, а водители нагло выгоняют пассажиров на улицу. Почему в городе, где общественный транспорт раньше был одним из лучших, возникли такие проблемы?

Проблемы тюменского общественного транспорта

В среднем в Тюмени почти каждый месяц срывается около 7–9% рейсов. Утром и вечером автобусы переполнены. На работу общественного транспорта в городе регулярно поступают жалобы.

О тюменской проблеме уже известно и «наверху», так как Генеральный прокурор России Сергей Зайцев обращался к главе Максиму Афанасьеву с требованием наладить работу общественного транспорта. Проверку проводила и местная прокуратура, выявившая 71 отклонение от маршрутов за два дня. Проще говоря, у Тюмени возникли серьезные проблемы, решение которых требуется как можно скорее.

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Нехватка водителей

С позиции властей города, нужно решать проблему путем актуализации профессии водителя автобуса, ведь рабочих у компаний-перевозчиков сейчас сильно не хватает.

«Сообщений о работе общественного транспорта от тюменцев достаточно много. Сегодня главная причина срыва рейсов — нехватка водителей. Перевозчики стараются решить эту проблему», — объяснил глава города Максим Афанасьев.

В свою очередь самый крупный тюменский перевозчик ТПАТП рассказал «Нашему городу о том, что причина дефицита кадров кроется в непростых условиях труда и низких зарплатах.

«По аналитическим данным кадрового учета основными причинами, заявленными работниками из числа водителей автобусов и послужившими их увольнению, являются низкий уровень заработной платы, тяжелые условия труда, смена вида трудовой деятельности, семейные обстоятельства и достижение пенсионного возраста», — сообщил в ответ на запрос редакции глава предприятия Роман Шулепов.
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Вопросы к организации

Однако тюменский урбанист Никита Мельников убежден в том, что проблемы совсем не в кадровом голоде. По его мнению, причиной значительного ухудшения работы общественного транспорта стали: активная застройка, неграмотно составленные маршруты, отказ от модернизации и новых видов транспорта.

«Вот у нас вроде шли в верном направлении и ввели пересадочный тариф — это здорово. Но только он с актуальной схемой движения совсем неэффективно работает. А посмотрите на терминалы, которые в наших автобусах установлены, но не работают. Почему так? Мы бы могли давно отказаться от кондукторов, а это — средства на зарплаты водителям», — говорит урбанист.

В вопросе необходимости внесения изменений в дорожную сеть, с урбанистом солидарен и председатель Тюменской территориальной организации Профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Нугуман Залялятинов. Он предлагает внести изменения с учетом с учётом развития районов, а также предложения водителей и жителей.

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Тюмень требует изменений

Доктор экономических наук Леонид Вараксин также считает, что система работы общественного транспорта нуждается в основательной реорганизации. Он указывает, что работа общественного транспорта куда более важная проблема, чем общий автомобилепоток, так как автобусы и маршрутки — это буквально основа организации городской жизни.

«Общественный транспорт обеспечивает мобильность для всех слоев населения. Он должен быть комфортным и доступным. Да, у нас в городе один из самых низких тарифов на проезд — в Кургане даже дороже. Но, собственно, этому и качество пока соответствует», — рассказал «Нашему городу» эксперт.

Вараксин говорит о том, что при ситуации, когда система перестает работать, стоит пересмотреть ее полностью, так как внешние факторы скорее всего уже обрекли былые правила существования этой системы на провал.

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Маршруты должны быть короткими

Оценивая работу общественного транспорта с точки зрения логистики, специалист Евгений Суворов также считает, что нужно пересмотреть маршруты большинства тюменских автобусов. Он считает, что концепция работы пересадочного тарифа в Тюмени не особо эффективно реализуется, так как многие автобусы и по сей день ездят через весь город, что кратно увеличивает заполненность салона, нагрузку на водителя, а также скорость передвижения.

«У нас работает пересадочный тариф, но он должен быть доступен всем и всегда. К тому же, почему-то люди у нас до сих пор, например, из „Зареки“ в „Слободу“ ездят на 39-м автобусе. Как это должно работать, а самом деле? У пассажира должен быть выбор — он на одном из нескольких вариантов маршрутов доезжает до точки пересадки на середине пути и потом снова из перечня подходящих маршрутов выбирает пересадку. Линии движения автобусов повторяться не должны, но в удаленные и застроенные районы города из центра должны следовать несколько маршрутов», — предлагает логист.

Он отмечает, что Тюмени не хватает коротких подвозящих маршрутов, которые остро необходимы жителям удаленных районов. Такой формат поездок с пересадкой поможет разгрузить автобусы и более равномерно распределить пассажиропоток.

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Автобусы должны быть новыми и технологичными

Сейчас средний срок службы автобусов около 6,5 лет, тогда как еще в начале 2021 году он составлял 4,5 года. Точных причин такого скачка назвать нельзя. Однако отметим, что как раз в 2021 году за кражу средств из городского бюджета был арестован бывший глава городского транспортного департамента Игорь Фролов…

Но с учетом того, что на фоне общероссийского показателя 6,5 года — это не такой большой срок, стоит отметить, что качество работы автобусов все же оставляет желать лучшего. Уже пару лет в автобусах стоят валидаторы для самостоятельной оплаты, однако по салонам все еще ходят кондукторы, а сами аппараты перемотаны и не работают, а где-то их вовсе сняли. Также не работают летом кондиционеры, что вызывает сезонные бури негодований у тюменцев.

«Вопрос напрашивается закономерный. На валидаторы выделили деньги, но устройства не работают. Почему так? У нас сейчас кадровый голод, а не безработица, а потому мы может отказаться от кондукторов для перераспределения средств. Посмотрите на другие города, там иногда заходят контролеры и уже существуют системы контроля за „зайцами“. Так почему у нас система вроде есть, но она не работает», — задается вопросами в разговоре с «Нашим городом» экономист Ирина Меняйлова.

Известно, что в Тюмени в скором времени установят рабочие валидаторы. В автобусах среднего класса вместимости будет по два валидатора, в больших и особо больших — по три. Однако появятся они только в новеньких автобусах, заявку на покупку которых уже оформили власти.

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Нужны новые виды транспорта

Некоторые тюменцы давно мечтают о возвращении троллейбусов на городские улицы. Однако еще Руслан Кухарук, когда занимал должность главы Тюмени, говорил о том, что стоит оставить эти надежды. Однако новые виды транспорта городу нужны, в частности скоростные. Необходимость во многом также обусловлена высокими темпами застройки городских окраин.

Но строить метро в его классическом представлении в городе не планируют, об этом говорят уже почти десяток лет, однако работа с непростой почвой региона потребует крупных затрат, а многие специалисты вовсе говорят о невозможности организации подземного транспорта на тюменской территории.

Зато Тюмень станет городом в метробусами. Это по сути то же метро, только наземное. Но стоит учитывать, что эти транспортные средства по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Тюмени появятся только к 2040 году. А потому пока остается перебиваться автобусами и маршрутками.

«На самом деле проблема перегруженности общественного транспорта в Тюмени имеется уже давно. действительно, даже при нехватке водителей, проблема отчасти решается выведением на линию новых и вместительных видов транспорта. Но начать можно и с увлечения числа „автобусов-гармошек“, это также поможет снизить градус напряжения в сфере перевозок», — говорит логист Суворов.
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Как спасти тюменский транспорт?

Факторов, влияющих на серьезные проблемы, которые возникли в Тюмени с общественным транспортом много. Это, и активная застройка, и нехватка развязок и дорог, и проблемы в организации движения маршрутов и так далее. С учетом того, что с каждым годом ситуация накаляется, опрошенные эксперты уверены в том, что важно комплексно подойти к объективной оценке эффективности общественного транспорта в Тюмени и факторов, которые усложняют ситуацию.

«Нехватка водителей — это маленькая часть огромного ряда проблем, которые мы сейчас имеем», — уверен урбанист Мельников.

Уже сейчас Тюмени нужны новые современные автобусы с работающими валидаторами и кондиционерами, более грамотная организация схемы движения маршрутов, более вместительные автобусы на самых проблемных линиях, а также новые виды транспорта и, конечно, водители.

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#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Общественный транспорт#Автобус#Автобусы#Новости тюмени
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