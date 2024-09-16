nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 13:30

Published 16 сентября, 13:30

Modified 16 сентября, 13:30

Updated 16 сентября, 13:30

В Тюмени произошла массовая драка в духе 90-х

В Тюмени произошла массовая драка в духе 90-х. ВИДЕО

16 сентября 2024, 13:30
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени произошла массовая драка в духе 90-х

В сети появилась информация о том, что в Тюмени произошла массовая драка в духе 90-х. Видеоролик разлетается по пабликам.

Накануне, 15 сентября, в Тюмени на улице Одесской, 22Б, произошла массовая драка. По сообщениям очевидцев, она прошла в духе 90-х.

В сети отмечают, что потасовка с участием нескольких человек случилась рядом с магазином «Нептун». На опубликованном в интернете видео, заметно, что драка произошла в позднее время суток.

В настоящий момент ожидаются официальные комментарии о произошедшем.

За драку старшеклассников тюменская школа заплатит 20 тысяч рублей
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» рассказывал о странных увлечениях современных детей. Нужно ли бороться с непонятными хобби, размышляют психологи и культурологи.

Читайте также:
Злоумышленники, грозившие терактом в школах Тюмени, могут быть наемникамиЦентр Тюмени парализовали пробки из-за форума TNFКурьерам в Тюмени готовы платить более 150 тысяч рублей ежемесячно
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
Популярное