В Тюмени произошла массовая драка в духе 90-х. ВИДЕО

Posted 16 сентября, 13:30
Published 16 сентября, 13:30
Modified 16 сентября, 13:30
Updated 16 сентября, 13:30
Накануне, 15 сентября, в Тюмени на улице Одесской, 22Б, произошла массовая драка. По сообщениям очевидцев, она прошла в духе 90-х.
В сети отмечают, что потасовка с участием нескольких человек случилась рядом с магазином «Нептун». На опубликованном в интернете видео, заметно, что драка произошла в позднее время суток.
В настоящий момент ожидаются официальные комментарии о произошедшем.
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