Только для избранных. Купить машину в 2030-м смогут лишь 5% россиян

Купить машину в 2030-м смогут лишь 5% россиян

Авторынок все больше и больше погружается в безумие. В безумные цены, если быть точным. Минпромторг поднял цены на утильсбор, а точнее, стал его индексировать. Теперь цены на практически все авто будут расти, особенно — на ввозимые.