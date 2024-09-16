РЭО устроит марафон экскурсий на предприятия отрасли обращения с ТКО в сентябре

Posted 16 сентября, 17:55
Published 16 сентября, 17:55
Modified 16 сентября, 17:55
Updated 16 сентября, 17:55
Как сообщает 56orb.ru, ссылаясь на комментарий гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, сейчас заводы по обработке и утилизации мусора выступают важнейшим звеном существования комплексной системы обращения с отходами. На фоне реализации реформы отрасли ведется масштабное строительство таких объектов. При этом учитывается и экопросветительская составляющая такой реформы. Движение «Экосистема» присоединилось к РЭО, чтобы провести марафон экскурсий на такие предприятия для неравнодушных молодых россиян, которые стараются влиться в экоповестку. Теперь экоактивисты смогут получить больше информации о работе экономики замкнутого цикла и устройстве системы обращения с ТКО.
С 16 по 26 сентября планируется провести свыше 20 экскурсий на предприятия по обращению с отходами, расположенные в Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Московской, Псковской, Рязанской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Челябинской областях, а также в Севастополе, Красноярском крае, Удмуртии.
«Наши региональные представители регулярно являются организаторами и участниками акций РСО, проводят мастер-классы по сортировке отходов и просветительские занятия. Поэтому посещение объектов по обращению с ТКО станет логичным дополнением их деятельности, чтобы наглядно познакомиться с современным процессом обращения с отходами в России. Всего в экскурсиях планируется участие более 300 экоактивистов из 17 регионов», — раскрыл детали реализации экоинициативы сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.