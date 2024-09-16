РЭО устроит марафон экскурсий на предприятия отрасли обращения с ТКО в сентябре

Как сообщает 56orb.ru, ссылаясь на комментарий гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, сейчас заводы по обработке и утилизации мусора выступают важнейшим звеном существования комплексной системы обращения с отходами. На фоне реализации реформы отрасли ведется масштабное строительство таких объектов. При этом учитывается и экопросветительская составляющая такой реформы. Движение «Экосистема» присоединилось к РЭО, чтобы провести марафон экскурсий на такие предприятия для неравнодушных молодых россиян, которые стараются влиться в экоповестку. Теперь экоактивисты смогут получить больше информации о работе экономики замкнутого цикла и устройстве системы обращения с ТКО.