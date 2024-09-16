«Почта России» начала доставлять технические средства реабилитации в 83 региона РФ

Posted 16 сентября, 17:04
Published 16 сентября, 17:04
Modified 16 сентября, 17:05
Updated 16 сентября, 17:05
В соответствии с госгарантиями при поддержке Минтруда и Социального фонда доставка ТСР осуществляется во все российские регионы.
«Почта России» осуществляет доставку одноразовых медицинских подгузников для взрослых, спецсредств, используемых людьми с нарушениями выделительной системы, катетеров, а также упоров, рычагов, креплений, средств фиксации и приспособлений для протезов. В ближайших планах компании — начать работу с крупногабаритными ТСР — в частности, со специальными кроватями, пишет transsibinfo.com.
При этом получатель может как заказать доставку курьерской службой компании по адресу, так и получить отправление в отделении почты.
Благодаря успешно проведенному в конце минувшего года тестированию доставки в Псковской и Калининградской областях более двух тысяч граждан получили свои ТСР. С апреля текущего года доставка осуществляется уже в 83 регионах Российской Федерации.
Глава государства Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в феврале заострил внимание на нуждах россиян, имеющих инвалидность. Президент подчеркнул, что к 2030 году все нуждающиеся должны быть обеспечены услугами долговременного ухода.
По информации, озвученной генеральным директором «Почты России» Михаилом Волковым, почта должна поддерживать все категории граждан России и помогать в этом государству. Это касается и людей с особенностями здоровья — немобильных или испытывающих сложности при передвижении. «Ресурсы „Почты России“ позволяют сократить сроки получения ТСР для жителей всех регионов страны», — подытожил Волков.