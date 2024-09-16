Не суйте эпилептику ложку в рот — не расплатитесь: опровергнуты живучие мифы о помощи

Широко распространено очень опасное заблуждение о помощи поперхнувшемуся человеку. «Если человек подавился, надо похлопать по спине. Ни в коем случае! Если вы понимаете, что перед вами человек, который ел, и вдруг он начинает вставать, руками что-то показывать. И он не может произнести ни звука, ни малейшего звука, значит, в этот момент у него действительно в дыхательные пути попал большой кусок еды. Не надо его хлопать. Есть тоже определенный метод, который всегда на курсах дают. Человека со стороны спины нужно обнять и в районе живота, солнечного сплетения, кулачком резкое сжатие сделать к себе. Таким образом, оставшийся воздух в лёгких вытолкнет наружу этот кусочек пищи, — сказала врач. — У детей маленьких ещё проще. Маленьким детям просто резко на животик, под солнечное сплетение рукой давишь. Он лежит или стоит, под животик ему, хоп, нажали — у него это выскакивает, ягодка или пуговичка, или что-то, из дыхательных путей».