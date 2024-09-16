Найдено объяснение неспособности Центробанка обуздать инфляцию

Дефляция в конце августа не должна никого вводить в заблуждение — она носит сугубо сезонный характер и уже вновь сменилась инфляцией, хоть и микроскопической пока. «Поэтому риски, если так аккуратно выражаться, проинфляционного давления превалируют над дефляционными. Прогноз Центрального банка на этот год от 6,5% до 7% к концу года. Но судя потому, как всё идёт сейчас по ценовым направлениям, пока инфляция снижаться не хочет», — заметил эксперт.