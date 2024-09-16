Найдено объяснение неспособности Центробанка обуздать инфляцию

Posted 16 сентября, 05:33
Published 16 сентября, 05:33
Modified 16 сентября, 05:35
Updated 16 сентября, 05:35
Поможет ли это решение хоть как-то обуздать инфляцию, Pravda.Ru узнала у руководителя направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономиста Никиты Масленникова.
«Сейчас достаточно сложно прогнозировать ситуацию», — признался он.
«Потому что, конечно, некий тренд на ослабление есть, но он идёт воробьиными шагами, потому что в июле у нас годовая инфляция была 9,13%. По августу мы закончили — 9,05%. При этом есть определённые риски», — пояснил собеседник издания.
Дефляция в конце августа не должна никого вводить в заблуждение — она носит сугубо сезонный характер и уже вновь сменилась инфляцией, хоть и микроскопической пока. «Поэтому риски, если так аккуратно выражаться, проинфляционного давления превалируют над дефляционными. Прогноз Центрального банка на этот год от 6,5% до 7% к концу года. Но судя потому, как всё идёт сейчас по ценовым направлениям, пока инфляция снижаться не хочет», — заметил эксперт.
Он усомнился, что прогноз ЦБ удастся выполнить, но решение о повышении ставки признал верным: «Потому что если не повышать ключевую ставку, вы будете постоянно жить с высокой инфляцией».
«Причём здесь помимо ключевой ставки влияет ещё льготное кредитование, огромное значение имеет отставание предложения от спроса. Потому что спрос у нас растёт благодаря стремительному росту заработных плат в силу дефицита рабочей силы. А предложение отстаёт. К сожалению, эта картина отставания предложений от спроса переходит на следующий год. Поэтому прогнозы даже Минэкономразвития, что 4,5% будет инфляция в следующем году, вызывают большие вопросы», — отметил специалист.
Высокая инфляция ухудшает инвестиционный климат, без инвестиций невозможно повышение производительности труда, что, в свою очередь, создаёт инфляционное давление. Разорвать этот порочный круг могли бы скоординированные действия ЦБ и правительства, уверен Масленников.
«Мы подняли налог на прибыль до 25%. Из прибыли инвестируется порядка 54% всех капиталовложений. Вот задаю вопрос: что будет при такой налоговой ставке? Инвестиции у вас будут расти?» — привёл он пример.
«Поэтому, естественно, уровень координации Центрального банка и правительства, на мой взгляд, сегодня решающее значение будет иметь для снижения инфляции и повышения качества и уровня жизни», — заключил экономист.