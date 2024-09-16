На сайте франчайзинга «Пятёрочки» появился личный кабинет для партнеров

Posted 16 сентября, 10:30
Published 16 сентября, 10:30
Modified 16 сентября, 10:33
Updated 16 сентября, 10:33
Кроме того, есть чат-бот, который дает ответы на интересующие вопросы в режиме онлайн, а также возможность формировать детализированные отчеты.
Ранее онлайн-платформа франчайзинга «Пятёрочки» в основном использовалась в качестве информационного хаба. Здесь можно было получить общую информацию о том, как приобрести франшизу, а также о ее преимуществах. После обновления сайт превратился в ресурс, на котором предпринимателям доступно большое количество инструментов для управления магазином, открытым по франшизе.
Первой точкой контакта с потенциальными партнерами является сайт франчайзинга, на котором предусмотрена возможность онлайн-расчета примерной суммы вложений и периода окупаемости точки в интересующем населенном пункте. Предприниматель может направить заявку через форму обратной связи и на старте получить возможные варианты аренды или оценку перспектив собственного помещения. Функция реализуется посредством автоматизированной системы подбора и оценки локаций, прогнозирующей с точностью 97% товарооборот в определенной точке города. Данный этап представляет особую важность, поскольку объем товарооборота напрямую связан с размером ежемесячной прибыли партнера. После того, как потенциальный партнер получил предварительное одобрение по заявке, он переходит на стартовый портал, содержащий исчерпывающую информацию о каждом из последующих шагов.
После открытия магазина франчайзи получает доступ к личному кабинету, представляющему собой своего рода онлайн-офис с возможностью управления работой торговой точки. На главной странице отображаются ключевые показатели бизнеса, а также прогнозируемая ежемесячная прибыль, определяемая с учетом всех составляющих. В специальном разделе пользователь может получить более детализированные отчеты.
Функционал платформы предусматривает возможность заказа услуг торговой сети. Например, размещение вакансий или обучение работников. При этом у пользователя отображается статус предоставления той или иной услуги. Чат-бот, который находится в личном кабинете, способен искать ответы на самые распространенные вопросы. Этот бот проходит постоянное обучение с помощью нейронных сетей. Через платформу можно направить заявку на открытие торговой точки, а также есть возможность купить готовый магазин. Благодаря автоматизации личного кабинета предприниматель может пользоваться сервисом головного партнера онлайн. Торговая сеть таким образом уменьшает трудозатраты на предоставление поддержки. Отметим, что каждый месяц сайт франчайзинга «Пятёрочки» посещают примерно двадцать восемь тысяч человек, среди которых как потенциальные клиенты, интересующиеся условиями открытия магазина по франшизе и возможной прибылью, так и действующие франчайзи, которые пользуются личным кабинетом.
Рынок франчайзинга стремится к тому, чтобы отношения между участниками бизнес-процесса были прозрачными, а вопросы максимально закрывались онлайн. Об этом рассказал Юрий Пчелин, владелец продукта «Онлайн-платформа франчайзинга». Он отметил, что новый личный кабинет для франчайзи позволит предпринимателям значительно упростить многие операционные задачи.