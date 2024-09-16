На сайте франчайзинга «Пятёрочки» появился личный кабинет для партнеров

Функционал платформы предусматривает возможность заказа услуг торговой сети. Например, размещение вакансий или обучение работников. При этом у пользователя отображается статус предоставления той или иной услуги. Чат-бот, который находится в личном кабинете, способен искать ответы на самые распространенные вопросы. Этот бот проходит постоянное обучение с помощью нейронных сетей. Через платформу можно направить заявку на открытие торговой точки, а также есть возможность купить готовый магазин. Благодаря автоматизации личного кабинета предприниматель может пользоваться сервисом головного партнера онлайн. Торговая сеть таким образом уменьшает трудозатраты на предоставление поддержки. Отметим, что каждый месяц сайт франчайзинга «Пятёрочки» посещают примерно двадцать восемь тысяч человек, среди которых как потенциальные клиенты, интересующиеся условиями открытия магазина по франшизе и возможной прибылью, так и действующие франчайзи, которые пользуются личным кабинетом.