Чистое мастерство! Отряды мусоровозов и сортировщиков УрФО сразились за звание лучших

Posted 16 сентября, 07:00
Published 16 сентября, 07:00
Modified 16 сентября, 07:00
Updated 16 сентября, 07:00
Состязания среди специалистов в области обращения с ТКО прошли в Тюмени уже во второй раз. В этом году участие приняли команды из Тюменской и Свердловской областей, представляющие города Тюмень, Серов, Ишим, Тобольск, Карпинск и Краснотурьинск. Причем участники из последнего города считались самой юной командой, ведь эта сборная представляет новый мусоросортировочный комплекс, который только готовится к запуску. Предприятие ещё ведёт набор и обучение персонала, но первые бригады уже прошли стажировку и получили необходимые знания.
Конкурс профессионального мастерства стал настоящим праздником, на территории проведения соревнований для гостей и участников работали: выставка спецтехники, мобильный экодом и станции с экоиграми. Также выступали и профессиональные артисты.
А с началом состязаний свои артистические таланты стали показывать и участники состязания, демонстрируя свои творческие визитки. Борьбу за чистоту на планете воспевали в песнях авторского сочинения, стихах и театральных постановках.
После творческой части официальный старт состязаниям дал заместитель исполнительного директора Ассоциации «Чистая страна» Борис Прокопьев.
«На самом деле это не просто развлекательное мероприятие. Это показатель командной работы специалистов, выработка, как общих подходов к текущей деятельности на предприятиях, так и новых навыков. К тому же, и зрители, и работники, которые непосредственно не связаны с работой с ТКО, могут увидеть, насколько эта работа значима и непроста», — рассказал Борис Прокопьев.
Об особой значимости конкурса профессионального мастерства говорит и заместитель председателя тюменской городской Думы Дмитрий Осипов. Он отмечает, что мероприятие также является возможностью показать высокие стандарты работы специалистов и результаты их ежедневного труда, позволяющего содержать улицы и дворы УрФО в чистоте и порядке.
«Особые слова благодарности я хочу выразить „Тюменскому экологическому объединению“. Ваш вклад в дело создания и развития системы обращения с отходами в нашем регионе просто неоценим. Сегодня мы говорим о том, что реализуя новые практики и внимательно подходя к вопросу обращения с отходами, мы создаем основу для будущего новых поколений», — отметил депутат.
Соревнования среди сборных проходили в формате командной эстафеты. Борьба велась за звания «Лучший экипаж мусоровоза» и «Лучшая бригада сортировщиков».
Претендентам на первую номинацию предстояло показать мастерство обращения с техникой. Водители массивных мусоровозов демонстрировали чудеса маневрирования в непростых условиях, аккуратно огибая препятствия, что показывает сложности и тонкости работы на узких городских улочках. Также водители на скорость собирали содержимое мусорных баков разных форматов.
Далее водителям нужно было показать мастерство владения манипулятором. Специалисты с крупной техникой справлялись на ура, опуская небольшой флажок в специальные пазы, а также собирая пирамидку из шин.
Тем временем свои таланты демонстрировали и команды мусоросортировщиков. На стремительно движущейся ленте они успевали выхватывать и рассортировывать нужные отходы. Глаз профессионала мгновенно отличает виды пластика и другого мусора, направляя его в нужный контейнер для переработки.
Сортировщики показали свои теоретические знания и практические навыки в области обращения с отходами на нескольких этапах, проявляя ловкость, умение работать по инструкции и грамотно действовать в нестандартных ситуациях.
Отметим, что боролись команды не только за звание лидера, но и за приятную награду, об этом рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
«Конкурс не только способствует внедрению лучших практик в работу служб, но и призван выявить выдающихся сотрудников сферы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, чьи трудолюбие, неравнодушие и стремление к совершенствованию повседневной работы станут примером для других. Участникам предстоит состязаться не только за звание лучших в профессии, но и за солидную награду: общий призовой фонд мероприятия составляет 1,8 миллиона рублей», — рассказали в «ТЭО».
Оглашение результатов ждали все с замиранием сердца. В номинации «Лучшая бригада сортировщиков» почетное третье место заняла команда «Рифей» из Краснотуринска! Новички смогли показать удивительный результат и обещали в следующем году вернуться за первым местом.
На втором месте оказалась команда Ишимского мусоросортировочного завода!
«Лучшей бригадой сортировщиков» в этом году стала сборная команды Тобольского мусоросортировочного завода!
В номинации «Лучший экипаж мусоровоза» третье место заняла команда «Сибсервис» из города Ишим!
На втором месте оказалась команда «ТКО-Сервис» из Свердловской области!
А лучшими в номинации для экипажей мусоровоза стали представители тюменской команды «Сибсервис»!
Подводя итоги жарких состязаний, Константин Фрумкин, генеральный директор ООО «ХКЭС» — управляющей организации ООО «ТЭО», подчеркнул, что этот конкурс профессионального мастерства стал уже традиционным и с каждым годом конкуренция будет все серьезнее.