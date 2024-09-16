Чистое мастерство! Отряды мусоровозов и сортировщиков УрФО сразились за звание лучших

Состязания среди специалистов в области обращения с ТКО прошли в Тюмени уже во второй раз. В этом году участие приняли команды из Тюменской и Свердловской областей, представляющие города Тюмень, Серов, Ишим, Тобольск, Карпинск и Краснотурьинск. Причем участники из последнего города считались самой юной командой, ведь эта сборная представляет новый мусоросортировочный комплекс, который только готовится к запуску. Предприятие ещё ведёт набор и обучение персонала, но первые бригады уже прошли стажировку и получили необходимые знания.