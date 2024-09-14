Водитель иномарки сбил отца с дочкой на пешеходном переходе в Тюмени

Сюжет Дети

Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 13 сентября, на улице Дружбы. Под колеса Renault попали 53-летний мужчина и его 14-летняя дочь, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.