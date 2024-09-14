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Posted 14 сентября, 07:53

Published 14 сентября, 07:53

Modified 14 сентября, 07:55

Updated 14 сентября, 07:55

Водитель иномарки сбил отца с дочкой на пешеходном переходе в Тюмени

Водитель иномарки сбил отца с дочкой на пешеходном переходе в Тюмени

14 сентября 2024, 07:53
Фото: ГАИ ТО
Сюжет
Дети
Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 13 сентября, на улице Дружбы. Под колеса Renault попали 53-летний мужчина и его 14-летняя дочь, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как пояснил 62-летний водитель иномарки, он не заметил пешеходов из-за плохой освещенности дороги (освещение на улице было включено в момент аварии). В результате ДТП 53-летний пешеход получил тяжелые травмы, девочка-подросток — травму головы.

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 10% снизился уровень смертности в дорожных авариях благодаря установленным камерам фиксации скорости и лежачим полицейским.

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