Водитель иномарки сбил отца с дочкой на пешеходном переходе в Тюмени

Posted 14 сентября, 07:53
Published 14 сентября, 07:53
Modified 14 сентября, 07:55
Updated 14 сентября, 07:55
Как пояснил 62-летний водитель иномарки, он не заметил пешеходов из-за плохой освещенности дороги (освещение на улице было включено в момент аварии). В результате ДТП 53-летний пешеход получил тяжелые травмы, девочка-подросток — травму головы.
Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 10% снизился уровень смертности в дорожных авариях благодаря установленным камерам фиксации скорости и лежачим полицейским.