Из-за ДТП парализовано движение на тюменской объездной дороге

Posted 14 сентября, 08:28
Published 14 сентября, 08:28
Modified 14 сентября, 08:30
Updated 14 сентября, 08:30
На Московском тракте затор растянулся от улицы Ставропольской до поселка Московский, также движение затруднено в районе торгового центра «Колумб». На Червишевском тракте движение затруднено на участке от Федюнинкого до Престольной. На Федюнинского пробка наблюдается на участке от Пермякова до Червишевского тракта.
Кроме того, затруднено по объездной дороге в районе озера Песьянное. Там большегруз врезался в отбойник.
В целом дорожная ситуация в областной столице, по информации сервиса 2GIS, оценивается в 4 балла.
Ранее «Наш Город» писал, что строительством велодорожек в Тюмени на улице Пермякова займется ЗАО «Пышмаавтодор». Контракт стоимостью 42 миллиона рублей был заключен с компанией в августе этого года.