Из-за ДТП парализовано движение на тюменской объездной дороге

На Московском тракте затор растянулся от улицы Ставропольской до поселка Московский, также движение затруднено в районе торгового центра «Колумб». На Червишевском тракте движение затруднено на участке от Федюнинкого до Престольной. На Федюнинского пробка наблюдается на участке от Пермякова до Червишевского тракта.