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Posted 14 сентября, 08:28

Published 14 сентября, 08:28

Modified 14 сентября, 08:30

Updated 14 сентября, 08:30

Из-за ДТП парализовано движение на тюменской объездной дороге

Из-за ДТП парализовано движение на тюменской объездной дороге

14 сентября 2024, 08:28
Фото: 1MI
Сюжет
ДТП
Многокилометровые пробки образовались из-за дорожных аварий на Московком, Червишевском трактах, улице Федюнинского.

На Московском тракте затор растянулся от улицы Ставропольской до поселка Московский, также движение затруднено в районе торгового центра «Колумб». На Червишевском тракте движение затруднено на участке от Федюнинкого до Престольной. На Федюнинского пробка наблюдается на участке от Пермякова до Червишевского тракта.

Фото: 2 ГИС.
Фото: 2 ГИС.

Кроме того, затруднено по объездной дороге в районе озера Песьянное. Там большегруз врезался в отбойник.

Фото: 2 ГИС.
Фото: 2 ГИС.

В целом дорожная ситуация в областной столице, по информации сервиса 2GIS, оценивается в 4 балла.

Ранее «Наш Город» писал, что строительством велодорожек в Тюмени на улице Пермякова займется ЗАО «Пышмаавтодор». Контракт стоимостью 42 миллиона рублей был заключен с компанией в августе этого года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Дорожные пробки#Новости тюмени#Пробки
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