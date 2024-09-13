В Татарстане заключают больше всего контрактов с Минобороны

В Башкортостане военнослужащие, которые подписали контракт с Минобороны России, получат по 1,2 миллиона рублей: 505 тысяч рублей поступят из бюджета республики, до 300 тысяч рублей — от министерства транспорта и дорожного хозяйства, а оставшиеся 400 тысяч будут выделены Минобороны РФ. В Чувашской Республике единовременные выплаты составляют 900 тысяч рублей, из которых 500 тысяч выделяется из регионального бюджета, в Марий Эл данная сумма достигает 1,4 миллиона рублей, а в Кировской области — 800 тысяч.