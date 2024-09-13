В Татарстане заключают больше всего контрактов с Минобороны

Posted 13 сентября, 14:24
Published 13 сентября, 14:24
Modified 13 сентября, 14:24
Updated 13 сентября, 14:24
Однако важным аспектом также является размер выплат, который в Татарстане равен 2 миллионам рублей, — это один из самых высоких уровней по всей стране.
С 1 августа 2024 года в Татарстане ввели единовременные выплаты в размере 2 миллионов рублей, пишет inkazan.ru. Эти меры ориентированы на поддержку военнослужащих и их семей. Из всей суммы 1,3 миллиона рублей выделяется из бюджета республики, 400 тысяч рублей предоставляет Министерство обороны, а до 300 тысяч — местные власти. Во время службы в зоне специальной военной операции военнослужащие могут рассчитывать на ежемесячную зарплату от 210 тысяч рублей.
В Башкортостане военнослужащие, которые подписали контракт с Минобороны России, получат по 1,2 миллиона рублей: 505 тысяч рублей поступят из бюджета республики, до 300 тысяч рублей — от министерства транспорта и дорожного хозяйства, а оставшиеся 400 тысяч будут выделены Минобороны РФ. В Чувашской Республике единовременные выплаты составляют 900 тысяч рублей, из которых 500 тысяч выделяется из регионального бюджета, в Марий Эл данная сумма достигает 1,4 миллиона рублей, а в Кировской области — 800 тысяч.
Жителям других регионов и иностранцам в Татарстане также предлагается компенсация за оплату проезда и проживания во время оформления необходимых документов. Сама процедура занимает не более одного дня благодаря центрам оформления на контрактную службу, которые с прошлого года открыты в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.
В данных центрах все желающие имеют возможность получить помощь в оформлении нужных документов, пройти медицинское обследование, определить свою категорию годности для службы, а также ознакомиться с положенными льготами и выплатами. Иностранные граждане и их семьи могут обращаться за поддержкой в вопросах получения гражданства Российской Федерации и ИНН.
Важно отметить, что перед отправкой в зону специальной военной операции военнослужащие из Татарстана проходят начальное обучение. После его завершения они получают единовременную выплату, форменное обмундирование, а также набор необходимых медикаментов и личных вещей. Бойцы могут самостоятельно выбирать, в какую воинскую часть и на какую специальность они хотят попасть.
В зоне СВО военнослужащие из Татарстана получают всестороннюю поддержку. Каждую неделю из республики организуются конвои с продуктами, письмами от родных, транспортом, маскировочными сетями, радиостанциями и другими вещами, запрос на которые поступает от военнослужащих.