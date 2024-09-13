В пятницу 13-го в Тюмени потеплеет до +22

На юге Тюменской области в последний рабочий день этой недели ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью вероятны туманы, день пройдет без существенных осадков. В дневные часы температура воздуха составит +17…+22, ночью +4…+9, местами до 0….-5. Скорость ветра составит 4-9 м/с.