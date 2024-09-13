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Posted 13 сентября, 01:01

Published 13 сентября, 01:01

Modified 13 сентября, 01:01

Updated 13 сентября, 01:01

В пятницу 13-го в Тюмени потеплеет до +22

В пятницу 13-го в Тюмени потеплеет до +22

13 сентября 2024, 01:01
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в последний рабочий день этой недели ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью вероятны туманы, день пройдет без существенных осадков. В дневные часы температура воздуха составит +17…+22, ночью +4…+9, местами до 0….-5. Скорость ветра составит 4-9 м/с.

В Тюмени 13 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем температура воздуха составит +7…+21, ночью термометры покажут +10…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 2,3 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 6:04, закат в 19:02, продолжительность дня 12 часов 58 минут.

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В Тобольске 13 сентября ожидается пасмурная погода. Утром и днем столбики термометров покажут +7…+21, в вечернее время суток опустятся до +8…+13. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 5:52, закат в 18:53, продолжительность дня 13 часов 1 минута.

В Ишиме 13 сентября синоптики обещают малооблачную погоду. Утром и днем максимальная температура воздуха составит +9…+21, в ночные часы похолодает до +9….+12. Скорость ветра составит 4 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 5:50, закат в 18:46, продолжительность дня 12 часов 56 минут.

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