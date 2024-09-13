В олимпийский резерв России включили 11 спортсменов из Нижнего Новгорода

Posted 13 сентября, 15:47
Published 13 сентября, 15:47
Modified 13 сентября, 15:47
Updated 13 сентября, 15:47
В рамках этого проекта специалисты инновационного центра ОКР провели тестирование перспективных спортсменов в училище олимпийского резерва имени В. С. Тишина в Нижнем Новгороде.
Во время рабочей поездки в этот город глава ОКР Станислав Поздняков встретился с будущими олимпийцами и поздравил их с возможностью попасть в сборную команду России, пишет newsnn.ru.
По его словам, основная цель данной инициативы заключается в формировании группы молодых спортсменов, которые стремятся к высоким достижениям. Станислав Поздняков также отметил, что ОКР будет тщательно отслеживать развитие карьеры юных спортсменов и оказывать необходимую поддержку.
Президент ОКР вручил сертификаты 11 талантливым спортсменам, которые были включены в олимпийский резерв на 2024 год. Ребята занимаются такими видами спорта, как вольная борьба, гребля, легкая атлетика, современное пятиборье и фехтование.
Директор УОР имени В. С. Тишина Евгений Тряпичников выразил благодарность специалистам инновационного центра ОКР за возможность оценить способности обучающихся училища и спортсменов из других спортивных учреждений региона.
Евгений Тряпичников отметил, что он особенно признателен ОКР за выбор их училища в качестве места для проведения тестирования. Он добавил, что в настоящее время тестирование проходят не только юные спортсмены УОР, но и представители различных спортивных организаций Нижегородской области — всего около 40 участников.
Он также подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с ИЦ ОКР. В частности, есть планы по организации курсов повышения квалификации для местных тренеров на базе училища.
Кроме того, Станислав Поздняков принял участие во II Всероссийском форуме «Вера и спорт», который призван поддержать реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2030 года по воспитанию у молодежи духовно-нравственных и этических ценностей через спорт.