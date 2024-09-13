В олимпийский резерв России включили 11 спортсменов из Нижнего Новгорода

Евгений Тряпичников отметил, что он особенно признателен ОКР за выбор их училища в качестве места для проведения тестирования. Он добавил, что в настоящее время тестирование проходят не только юные спортсмены УОР, но и представители различных спортивных организаций Нижегородской области — всего около 40 участников.