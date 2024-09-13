В августе «Домклик» зафиксировал рост числа ипотек на новостройки

Posted 13 сентября, 08:28
Published 13 сентября, 08:28
Modified 13 сентября, 08:28
Updated 13 сентября, 08:28
По сравнению с июлем спрос на покупку жилья в новостройках в августе в целом по стране поднялся на 62,4%: получено 17,6 тысячи таких кредитов. В общей доле ипотечных выдач он достиг 33,4% против 21,7% в июле 2024 года, пишет newsnn.ru.
В числе лидеров на рынке новостроек в России по-прежнему остаются мегаполисы Москва (49%) и Санкт-Петербург (46,1%), а также Калининградская область (48,2%) и Республика Адыгея (50,4%).
Роль ведущего драйвера спроса на первичном рынке жилой недвижимости сохраняет за собой семейная ипотека, рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. По его данным, в августе доля ипотечных выдач по этой программе вышла на уровень 85,7% от общего числа кредитов на новостройки, и это «самый высокий показатель за всю историю наблюдений». При этом, как и прежде, максимальная часть сделок по семейной ипотеке (62,1%) пришлась на крупнейшие регионы страны.
Всего за август Сбер перечислил 52,6 тысячи ипотечных кредитов с ростом на 5,7% к предыдущему месяцу. Это меньше, чем в мае и июне, то есть перед тем, как в России стало известно об отмене массовой льготной ипотеки. Однако эти показатели по-прежнему превосходят средний показатель первого квартала.
На вторичном рынке жилья в России объем выдачи ипотек с мая остается в диапазоне 32–35 тысяч кредитов, в том числе около 32 тысяч кредитов — в августе. При этом доля вторичного рынка упала на 9,1% с июля, составив в августе более 60% в структуре выданной ипотеки.
На вторичном рынке жилья (по его доле) лидирующие позиции занимают Чеченская Республика (90,3%), Магаданская, Тверская, Саратовская и Курская области (от 83,3% до 77,3% в общей структуре выдач ипотеки).
Одновременно в регионах России стало известно о спаде на рынке индивидуального жилищного строительства: в августе число выдач ипотек в этом сегменте упало до 1,6 тысячи штук, что можно считать самым низким показателем с июля 2022 года. Минимального значения достигла и доля ипотечного кредитования на рынке ИЖС: в августе 2024 года она составила всего 3%. Освещая этот тренд, в «Домклик» обратили внимание на сужение круга заемщиков по семейной ипотеке, а также на новое требование по обязательству использовать эскроу-счета при оформлении семейной ипотеки на строительство частного дома.
В ряде субъектов доля ИЖС в общем количестве ипотечных выдач увеличилась. Среди них — регионы Дальневосточного округа (Забайкалье, Камчатка и Бурятия).