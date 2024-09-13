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Posted 13 сентября, 07:10

Published 13 сентября, 07:10

Modified 13 сентября, 07:10

Updated 13 сентября, 07:10

Тюменцы исполнили народную сербскую песню на фестивале Кустурицы

Тюменцы исполнили народную сербскую песню на фестивале Кустурицы

13 сентября 2024, 07:10
Фото: Александр Алешкин
Тюменские музыканты стали участниками фестиваля классической музыки Kustendorf CLASSIC, который традиционно проходил в Дрвенграде — сербской этнодеревне знаменитого кинорежиссера Эмира Кустурицы.

Вокалист Гадир Байрамов и флейтистка Елена Баханек из Тюмени в составе импровизированного ансамбля под руководством дирижера Михаила Голикова исполнили известную в Сербии народную песню «Тамо далеко». Так коллектив поблагодарил сербскую публику за радушие и гостеприимство.

Kustendorf CLASSIC, основателем которого является сам Эмир Кустурица, уже 11 лет проходит при поддержке компании «Газпром нефть». В этом году здесь собрались почти четыре десятка молодых артистов из России, Белоруссии и Сербии.

Конкурсанты выступали в четырех направлениях: вокал, фортепиано, духовые и струнные инструменты. Победители получили золотую, серебряную и бронзовую матрешки, изготовленные на заказ российскими мастерами.

По итогам фестиваля один из главных его трофеев отправился в Россию — серебряным призером конкурсной программы стал пианист из Омска Сергей Баженов. Первое место занял сербский скрипач Матия Спасоевич из Белграда. Бронза досталась участнику из Белоруссии — минскому саксофонисту Дмитрию Шувалову.

Видео: Юлия Соколова, Александр Пушкаш.

Как заявил Эмир Кустурица, фестиваль является продолжением его идеи о том, что Дрвенград должен принимать всех многообещающих молодых артистов. Здесь они могут сделать первые шаги в карьере, которые приведут их к удаче, отметил он.

«Человек должен сам создавать удачные обстоятельства, а не просто ждать их. Именно поэтому наша сцена уже 11 лет благодаря „Газпром нефти“, нашим друзьям из России, выбирает молодые таланты, дает им возможность жить здесь и выступать на этой сцене», — сказал режиссер.

Один из участников фестиваля, тюменец Гадир Байрамов, сказал, что захотел стать хорошим артистом потому, что в детстве был влюблен в творчество Муслима Магомаева. Свое участие в фестивале он воспринимает как возможность выступить на хорошем концерте, показать себя международной публике.

«Я мечтаю стать достойным профессионалом и оставить свой след в искусстве», — сказал он.
#Надежда Зеленина#Видео#Тюменская область
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