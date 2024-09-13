Тюменцы исполнили народную сербскую песню на фестивале Кустурицы

Один из участников фестиваля, тюменец Гадир Байрамов, сказал, что захотел стать хорошим артистом потому, что в детстве был влюблен в творчество Муслима Магомаева. Свое участие в фестивале он воспринимает как возможность выступить на хорошем концерте, показать себя международной публике.