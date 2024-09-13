Почему пятница, 13-е, считается плохим днем?

Однако в других культурах это число не вызывает такого страха. Например, в Испании считается, что вторник, 13-е число, приносит несчастья, в то время как в Италии существует суеверие по поводу 17-го числа любого месяца. Это связано с тем, что римская цифра XVII может быть воспринята как VIXI, что переводится как «моя жизнь завершилась».