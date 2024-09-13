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Posted 13 сентября, 20:03

Published 13 сентября, 20:03

Modified 13 сентября, 20:04

Updated 13 сентября, 20:04

Почему пятница, 13-е, считается плохим днем?

Почему пятница, 13-е, считается плохим днем?

13 сентября 2024, 20:03
Фото: Изображение Midjourney
Пятница, 13-е число, выпадает до трех раз в год.

Часто этот день заставляет людей быть более внимательными или избегать совершения некоторых действий, которые обычно не вызывают у них опасений. Кроме того, все неблагоприятные события, произошедшие в этот день, нередко связываются с его «неудачливостью».

Как информирует newia.ru, на данный момент не существует подтверждения, что в пятницу, 13-го, случается больше несчастий, чем в другие дни. Если это всего лишь предрассудок, то почему многие продолжают верить в это?

Практически невозможно установить точный момент, когда пятница, 13-е, обрела репутацию неудачного дня, но, вероятно, истоки этого кроются в христианской религии. Например, в Библии Иуда, который предал Иисуса, был 13-м участником Тайной вечери. Также в священном тексте упоминается множество бедствий, происходивших в пятницу. Поэтому вполне объяснимо, что у верующих возникают опасения в этот день столкнуться с неприятностями.

Существует мнение, что число 13 считается проклятым из-за того, что оно следует за 12-м, которое традиционно воспринималось как завершающее все число.

Однако в других культурах это число не вызывает такого страха. Например, в Испании считается, что вторник, 13-е число, приносит несчастья, в то время как в Италии существует суеверие по поводу 17-го числа любого месяца. Это связано с тем, что римская цифра XVII может быть воспринята как VIXI, что переводится как «моя жизнь завершилась».

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