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Posted 13 сентября, 12:20

Published 13 сентября, 12:20

Modified 13 сентября, 12:20

Updated 13 сентября, 12:20

Новая сеть АЗС Signal разыграет квартиру в Тюмени

Новая сеть АЗС Signal разыграет квартиру в Тюмени

13 сентября 2024, 12:20
Фото: 1MI
Реклама. ООО «ТрейдПроект». erid: LjN8KbMeZ
«Заправляйся. Радуйся. Живи… в новой квартире ЖК Novator». Именно с таким названием стартовала Акция на новой для региона сети АЗС Signal!

По условиям Акции достаточно заправиться на АЗС Signal от 20 литров любого топлива или газа, стать участником программы лояльности Signal Bonus и следить за ходом розыгрыша в соцсетях АЗС Signal. Еженедельно можно выиграть 100 000 рублей, а 19 декабря будет определен счастливчик, который встретит новый год с квартирой от одного из лучших застройщиков Тюмени -в ЖК Novator.

Фото: Signal.

«Тюмень — это не только лучший город земли, но и место рождения нашего бренда Signal. Мы ставим перед собой амбициозные цели и заинтересованы в том, чтобы новая сеть АЗС была тюменской гордостью, — сообщил представитель бренда Signal, Тимур Юсупов — „Являясь крупной сетью, мы остаемся гибкими и работаем внутри региона. Учитывая пожелания местного потребителя, мы стремимся стать по-настоящему „местом для своих“. В подтверждение своих намерений, мы запустили Акцию, в которой один из наших клиентов уже в декабре получит квартиру в современном жилом комплексе Тюмени!»

Для демонстрации прозрачности и честности Акции, всем сотрудникам бренда категорически запрещено принимать в ней участие, что прописано в правилах Акции.

Победителей каждой недели, которые выиграли по 100 000 рублей можно увидеть в программе «Добрый вечер, Тюмень» каждую среду, либо посмотреть в записи на официальной странице во ВКонтакте сети АЗС Signal. А 19 декабря в эфир выйдет финальный выпуск, где все мы узнаем кто же стал обладателем новой квартиры в центре Тюмени в ЖК комфорт-класса — Novator.

«Мы предъявляем высокие требования как к качеству топлива, безопасности на наших АЗС, так и к уровню обслуживания. Мы стремимся к тому, чтобы независимо от того, где вы заправляете свой автомобиль, вы получали одинаково высокий уровень сервиса и обслуживания, — резюмировали представители бренда — Двигайтесь на Signal, участвуйте в нашей Акции и выигрывайте призы! Чем больше заправок — тем больше шансов на победу!»

В современном мире АЗС перестали быть просто местом, где только заправляют автомобили. Это место, где можно остановиться на короткое время, восполнить ресурсы и поехать дальше. Signal придерживается современных тенденций рынка, уделяет пристальное внимание качеству топлива и предлагаемых услуг: от современных кафе и просторных магазинов, до подкачки шин. А новая программа лояльности позволит нашим гостям получать дополнительные привилегии, например, кэшбек за приобретенное топливо и товары на заправочных станциях Signal. Уже работает удобное мобильное приложение, с помощью, которого гости Signal всегда смогут получать актуальную информацию о ценах на топливо, узнавать первыми об акциях и получать индивидуальные предложения.

Знаков много. Signal один.

Подробности акции и больше информации:

Телеграм: t.me/azs_signal

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