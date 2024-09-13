Новая сеть АЗС Signal разыграет квартиру в Тюмени

Posted 13 сентября, 12:20
Published 13 сентября, 12:20
Modified 13 сентября, 12:20
Updated 13 сентября, 12:20
По условиям Акции достаточно заправиться на АЗС Signal от 20 литров любого топлива или газа, стать участником программы лояльности Signal Bonus и следить за ходом розыгрыша в соцсетях АЗС Signal. Еженедельно можно выиграть 100 000 рублей, а 19 декабря будет определен счастливчик, который встретит новый год с квартирой от одного из лучших застройщиков Тюмени -в ЖК Novator.
«Тюмень — это не только лучший город земли, но и место рождения нашего бренда Signal. Мы ставим перед собой амбициозные цели и заинтересованы в том, чтобы новая сеть АЗС была тюменской гордостью, — сообщил представитель бренда Signal, Тимур Юсупов — „Являясь крупной сетью, мы остаемся гибкими и работаем внутри региона. Учитывая пожелания местного потребителя, мы стремимся стать по-настоящему „местом для своих“. В подтверждение своих намерений, мы запустили Акцию, в которой один из наших клиентов уже в декабре получит квартиру в современном жилом комплексе Тюмени!»
Для демонстрации прозрачности и честности Акции, всем сотрудникам бренда категорически запрещено принимать в ней участие, что прописано в правилах Акции.
Победителей каждой недели, которые выиграли по 100 000 рублей можно увидеть в программе «Добрый вечер, Тюмень» каждую среду, либо посмотреть в записи на официальной странице во ВКонтакте сети АЗС Signal. А 19 декабря в эфир выйдет финальный выпуск, где все мы узнаем кто же стал обладателем новой квартиры в центре Тюмени в ЖК комфорт-класса — Novator.
«Мы предъявляем высокие требования как к качеству топлива, безопасности на наших АЗС, так и к уровню обслуживания. Мы стремимся к тому, чтобы независимо от того, где вы заправляете свой автомобиль, вы получали одинаково высокий уровень сервиса и обслуживания, — резюмировали представители бренда — Двигайтесь на Signal, участвуйте в нашей Акции и выигрывайте призы! Чем больше заправок — тем больше шансов на победу!»
В современном мире АЗС перестали быть просто местом, где только заправляют автомобили. Это место, где можно остановиться на короткое время, восполнить ресурсы и поехать дальше. Signal придерживается современных тенденций рынка, уделяет пристальное внимание качеству топлива и предлагаемых услуг: от современных кафе и просторных магазинов, до подкачки шин. А новая программа лояльности позволит нашим гостям получать дополнительные привилегии, например, кэшбек за приобретенное топливо и товары на заправочных станциях Signal. Уже работает удобное мобильное приложение, с помощью, которого гости Signal всегда смогут получать актуальную информацию о ценах на топливо, узнавать первыми об акциях и получать индивидуальные предложения.
Знаков много. Signal один.
Подробности акции и больше информации:
Телеграм: t.me/azs_signal