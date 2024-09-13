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Posted 13 сентября, 11:11

Published 13 сентября, 11:11

Modified 13 сентября, 11:13

Updated 13 сентября, 11:13

Тюменские стюардессы вышли в финал престижного международного конкурса

Неземная красота: тюменские стюардессы в финале престижного международного конкурса

13 сентября 2024, 11:11
Фото: официальный сайт конкурса topstewardess.ru

Тюменские стюардессы вышли в финал престижного международного конкурса

Сюжет
Конкурс
Три тюменские девушки вышли в финал «Топ стюардесс 2024». За корону будут бороться 35 участниц. Жюри оценивает не только внешние данные, но и уровень профессионализма.

Конкурс девушек-бортпроводников проходит с 2014 года. Он считается вторым по популярности конкурсом красоты в России. В 2024 на него было подано 2586 заявки. В полуфинал из 292 девушек прошло 75. В финал, который прошел 9 и 10 сентября всего 35.

Дарья Нохрина

Направление: Королевы неба

Для меня за конкурсом «Топ Стюардесс» стоит гораздо больше, чем просто показать свою внешность. Это возможность проявить себя, проделать огромную работу прежде всего над собой.
Фото: официальный сайт конкурса topstewardess.ru.

Мария Благодатова

Направление: Королевы неба

Моя работа привлекает меня своей динамикой, разнообразием и возможностью встречать новых людей из разных уголков мира. Я люблю создавать уютную и комфортную атмосферу на борту, заботиться о пассажирах и делать их перелеты приятными и безопасными.
Фото: официальный сайт конкурса topstewardess.ru.

Ангелина Гановская

Направление: Королевы неба

Победа в конкурсе «Топ — стюардесс» открывает двери в новый мир, который однозначно перевернет мою жизнь и сделает ее интереснее.
Фото: официальный сайт конкурса topstewardess.ru.

Финал конкурса «Топ стюардесс 2024» состоится 23 октября.

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