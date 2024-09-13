Неземная красота: тюменские стюардессы в финале престижного международного конкурса

Конкурс девушек-бортпроводников проходит с 2014 года. Он считается вторым по популярности конкурсом красоты в России. В 2024 на него было подано 2586 заявки. В полуфинал из 292 девушек прошло 75. В финал, который прошел 9 и 10 сентября всего 35.