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Posted 13 сентября, 12:13

Published 13 сентября, 12:13

Modified 13 сентября, 12:15

Updated 13 сентября, 12:15

Мэрия Тюмени добавила в маршрут №71 новую остановку

Мэрия Тюмени добавила в маршрут №71 новую остановку

13 сентября 2024, 12:13
Фото: 1MI
Сюжет
Общественный транспорт
Расписание изменится со следующей среды, 18 сентября, сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

C 18 сентября автобус №71 «ул. Бориса Быстрых — ул. Московская» будет следовать в обратном направлении по Академическому проезду, и делать остановку в пункте «Мкр. Московский Дворик».

МКУ «Тюменьгортранс» напоминает, что расписание движения транспорта можно посмотреть на сайте tgt72.ru и в мобильном приложении «Тюменский транспорт».

Фото: МКУ «Тюменьгортранс».
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Маршруты корректируются с учетом сезонных изменений.

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#Надежда Зеленина#Тюмень#Общественный транспорт#Остановки#Изменения#Маршруты
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