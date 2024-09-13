Мэрия Тюмени добавила в маршрут №71 новую остановку

Posted 13 сентября, 12:13
Published 13 сентября, 12:13
Modified 13 сентября, 12:15
Updated 13 сентября, 12:15
C 18 сентября автобус №71 «ул. Бориса Быстрых — ул. Московская» будет следовать в обратном направлении по Академическому проезду, и делать остановку в пункте «Мкр. Московский Дворик».
МКУ «Тюменьгортранс» напоминает, что расписание движения транспорта можно посмотреть на сайте tgt72.ru и в мобильном приложении «Тюменский транспорт».
Ранее «Наш город» писал о жалобах тюменцев на общественный транспорт.
Маршруты корректируются с учетом сезонных изменений.