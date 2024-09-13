Какие квартиры покупают Тюменцы: застройщик «Страна Девелопмент» поделилась данными

Как отмечают в компании, фокус покупателя направлен на квартиры формата, так называемого, «два плюс» — от 50-60 квадратных метров. Это две изолированные комнаты и кухня-гостиная. Такая планировка подходит под разные сценарии жизни: большие семьи или семьи с разнополыми детьми, специалисты, работающие из дома — когда одна из комнат становится кабинетом, а также ценители свободного пространства и уединения.