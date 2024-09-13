Какие квартиры покупают Тюменцы: застройщик «Страна Девелопмент» поделилась данными

Posted 13 сентября, 13:01
Published 13 сентября, 13:01
Modified 13 сентября, 13:03
Updated 13 сентября, 13:03
Компания может предложить квартиры и помещения для бизнеса практически во всех районах Тюмени. Сейчас в реализации у «Страны» 7 проектов: уже известные и любимые горожанами микрорайоны — Звездный, Домашний, Европейский берег 2.0, Сердце Сибири, и, наоборот, новые проекты — Юнион, Авторский, Страна.Прибрежная.
На сайте компании представлено более 6 тысяч вариантов квартир на выбор. За счет такого объема строительства и продаж подобрать варианты в проектах застройщика-лидера могут абсолютно все — студенты, молодые пары, семьи с детьми, пенсионеры, жители соседних регионов, которые переезжают в Тюмень.
Девелопер предлагает большой выбор планировочных решений — от небольших студий до просторных вариантов размером, превышающим 100 квадратных метров. Есть лоты с террасами, постирочными, мастер-спальнями, двухуровневые, с окнами на две и даже три стороны. Перечень интересных лотов можно продолжать долго.
Как отмечают в компании, фокус покупателя направлен на квартиры формата, так называемого, «два плюс» — от 50-60 квадратных метров. Это две изолированные комнаты и кухня-гостиная. Такая планировка подходит под разные сценарии жизни: большие семьи или семьи с разнополыми детьми, специалисты, работающие из дома — когда одна из комнат становится кабинетом, а также ценители свободного пространства и уединения.
Специалисты продаж приводят статистику: более 60% клиентов оформляют дополнительные опции — ремонт и меблировку от застройщика, что позволяет сэкономить время, деньги и нервы.
Пользуются спросом районы, где школа и детские сады находятся в шаговой доступности, например, жилые комплексы «Домашний», «Звездный», «Юнион». Высокая популярность и у проектов, расположенных вблизи с колледжами и вузами — «Авторский», «Страна.Прибрежная», «Сердце Сибири». Видовые характеристики для многих становятся решающим фактором. Так, ЖК «Европейский берег 2.0» расположен прямо на берегу Туры, а в ЖК «Звездный» строится самый высокий жилой дом Тюмени.
В проектах «Страны Девелопмент» большой популярностью пользуется беспроцентная рассрочка от застройщика. В числе востребованных способов покупки — субсидированные ставки как на стандартную ипотеку, так и на льготную. Кроме того, есть предложение от ВТБ по семейной ипотеке, где ставка на первый год — 0,01%, а далее — 6%.
У застройщика есть целый пул программ лояльности — для клиентов, которые уже являются резидентами компании, и для корпоративных. Запущена программа лояльности для медицинских работников. О всех дополнительных акциях и скидках рассказывают менеджеры в офисах продаж и специалисты колл-центра. Подробнее на www.strana.com.