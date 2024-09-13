nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября, 13:57

Published 13 сентября, 13:57

Modified 13 сентября, 13:59

Updated 13 сентября, 13:59

В Тюмени построят еще 2,5 километра велодорожек

Еще 2,5 километра велодорожек постоят в Тюмени. Где и когда?

13 сентября 2024, 13:57
Фото: 1MI

В Тюмени построят еще 2,5 километра велодорожек

Сюжет
Благоустройство
Согласно концепции развития, протяженность велодорожек в городе должна достигнуть 195 километров 30 метров. К началу года было построено 84 километра.

Велодорожки будут проложены с обеих сторон улицы Пермякова от Менделеева до улицы 50 лет Октября, кроме участка в районе транспортной развязки над Транссибом.

Поиски подрядчика, проходившие все лето, увенчались успехом. На сайте Госзакупок опубликована информация о заключении контракта на 42 млн рублей с компанией «Пышмаавтодор». Согласно контракту, компания должна выполнить ремонт существующих тротуаров и обустроить велодорожки. Работы планируется завершить в октябре.

Якушев станет сенатором от региона, а в тюменском детсаду сын мигрантов унижает детей
Узнать подробнее

Она должна появиться в Заречной части города.

Читайте также:
В офисном здании в центре Тюмени откроют бизнес-центрВ тюменской Зареке построят детскую площадку за 20 млнВелодорожки стоимостью 42 миллиона рублей появятся в Тюмени
#Надежда Зеленина#Тюмень#Благоустройство#Велодорожки#Городское планирование
Подпишитесь
Популярное