Еще 2,5 километра велодорожек постоят в Тюмени. Где и когда?

Posted 13 сентября, 13:57
Published 13 сентября, 13:57
Modified 13 сентября, 13:59
Updated 13 сентября, 13:59
Велодорожки будут проложены с обеих сторон улицы Пермякова от Менделеева до улицы 50 лет Октября, кроме участка в районе транспортной развязки над Транссибом.
Поиски подрядчика, проходившие все лето, увенчались успехом. На сайте Госзакупок опубликована информация о заключении контракта на 42 млн рублей с компанией «Пышмаавтодор». Согласно контракту, компания должна выполнить ремонт существующих тротуаров и обустроить велодорожки. Работы планируется завершить в октябре.
Ранее «Наш город» писал о строительстве детской площадки за 20 миллионов рублей.
Она должна появиться в Заречной части города.