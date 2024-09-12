В Тюмени рейдеры захватили заправку и опять пытаются спасти Туру

Posted 12 сентября, 12:40
Published 12 сентября, 12:40
Modified 12 сентября, 12:42
Updated 12 сентября, 12:42
Рейдерский захват одной из автозаправок города произошел в Тюмени. Речь об АЗС «Кондор-2». За нее уже долго судятся два собственника, а пока что она запечатана. Но вот, один из владельцев решил ускорить процесс получения заправки в свою собственность. Подключив этническую ОПГ.
то уже не первая попытка людей Старцева, такая фамилия у организатора захвата, силой заполучить филиалы АЗС «Кондора-2» в Тюмени. Представитель АЗС сообщил, что «захватчики» угрожали юристам и якобы прямо говорили о том, что им за совершенные действия «ничего не будет».
На дело уже обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил заняться этой ситуацией в приоритетном порядке.
Тюменские власти в отчаянии. Они не знают как спасать реку Тура от обмеления своими силами. Теперь они планируют обращаться к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Отмечу, что прошедший год стал для реки критическим — осенью 2023-го уровень воды в Туре опустился до критической отметки -95 сантиметров ниже нуля поста. В этом году обмеление Туры продолжается.
Страшное убийство произошло в Ишиме. Местный житель задушил свою знакомую, а после выбросил тело на один из мусорных полигонов. Мужчина был признан виновным в преступлении, но комиссия экспертов пришла к заключению, что подсудимый на момент совершения убийства и до сих пор страдает психическим расстройством. Поэтому он опасен и для себя и для других людей.
Вместо заключения его отправили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.
Голышмановский и Заводоуковский округа лишили городского статуса. Соответствующее решение приняли Тюменские депутаты. При этом это не значит, что решение повлияет на местные власти или жителей этих округов.
Любители тихой охоты нашли редкий гриб в лесах Тюмени. Речь идет о так называемых трубках смерти или черных лисичках. За 30 граммов готовы платить по полторы тысячи рублей. При этом особенность этих грибов — в цвете и интересном свойстве.
Во время их варки они выделяют уникальный запах и при этом красят воду в нефтяной черный цвет.