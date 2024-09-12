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Posted 12 сентября, 12:40

Published 12 сентября, 12:40

Modified 12 сентября, 12:42

Updated 12 сентября, 12:42

В Тюмени рейдеры захватили заправку и опять пытаются спасти Туру

В Тюмени рейдеры захватили заправку и опять пытаются спасти Туру

12 сентября 2024, 12:40
Фото: 1MI
Сюжет
Итоги
В Тюмень внезапно вернулись 90-е. Неизвестные с ваххабитскими бородами захватили одну из городских заправок, в дело пришлось вмешаться полиции. А спасать Туру от обмеления власти города хотят, обратившись к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Не мы такие — жизнь такая

Рейдерский захват одной из автозаправок города произошел в Тюмени. Речь об АЗС «Кондор-2». За нее уже долго судятся два собственника, а пока что она запечатана. Но вот, один из владельцев решил ускорить процесс получения заправки в свою собственность. Подключив этническую ОПГ.

то уже не первая попытка людей Старцева, такая фамилия у организатора захвата, силой заполучить филиалы АЗС «Кондора-2» в Тюмени. Представитель АЗС сообщил, что «захватчики» угрожали юристам и якобы прямо говорили о том, что им за совершенные действия «ничего не будет».

На дело уже обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил заняться этой ситуацией в приоритетном порядке.

Отголоски 90-х. В Тюмени бородачи захватили заправку и напали на полицейских
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Спасите Туру немедленно!

Тюменские власти в отчаянии. Они не знают как спасать реку Тура от обмеления своими силами. Теперь они планируют обращаться к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Отмечу, что прошедший год стал для реки критическим — осенью 2023-го уровень воды в Туре опустился до критической отметки -95 сантиметров ниже нуля поста. В этом году обмеление Туры продолжается.

За спасением Туры тюменские депутаты обратятся к премьер-министру Мишустину
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Признан невменяемым

Страшное убийство произошло в Ишиме. Местный житель задушил свою знакомую, а после выбросил тело на один из мусорных полигонов. Мужчина был признан виновным в преступлении, но комиссия экспертов пришла к заключению, что подсудимый на момент совершения убийства и до сих пор страдает психическим расстройством. Поэтому он опасен и для себя и для других людей.

Вместо заключения его отправили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.

Задушил и выкинул в мусорку: тюменца, убившего соседку, отправили в психбольницу
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Вы больше не города

Голышмановский и Заводоуковский округа лишили городского статуса. Соответствующее решение приняли Тюменские депутаты. При этом это не значит, что решение повлияет на местные власти или жителей этих округов.

Голышмановский и Заводоуковский округа лишили городского статуса
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Сибирский трюфель

Любители тихой охоты нашли редкий гриб в лесах Тюмени. Речь идет о так называемых трубках смерти или черных лисичках. За 30 граммов готовы платить по полторы тысячи рублей. При этом особенность этих грибов — в цвете и интересном свойстве.

Во время их варки они выделяют уникальный запах и при этом красят воду в нефтяной черный цвет.

Дорогой «сибирский трюфель» собирают в лесах под Тюменью
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