В Тюмени рейдеры захватили заправку и опять пытаются спасти Туру

Страшное убийство произошло в Ишиме. Местный житель задушил свою знакомую, а после выбросил тело на один из мусорных полигонов. Мужчина был признан виновным в преступлении, но комиссия экспертов пришла к заключению, что подсудимый на момент совершения убийства и до сих пор страдает психическим расстройством. Поэтому он опасен и для себя и для других людей.