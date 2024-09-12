Ученые создали алгоритм ИИ для анализа паттернов мозга по отдельности

Авторы исследования отмечают, что изучение необходимого паттерна происходит с помощью обучения нейросетей. Затем алгоритм изучает и остальные паттерны, чтобы в будущем отличать их от того, на который он запрограммирован. По их словам, нейросети помогают алгоритму охватить более широкий спектр мозговых паттернов.