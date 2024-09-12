Ученые создали алгоритм ИИ для анализа паттернов мозга по отдельности

Posted 12 сентября, 07:59
Published 12 сентября, 07:59
Modified 12 сентября, 07:59
Updated 12 сентября, 07:59
Мозг постоянно контролирует сразу несколько процессов. Примером этого является чтение вслух любого текста. Ученые Марьям Шанечи и Омид Сани попытались отделить конкретные паттерны в мозге от остальных. Для этого они создали новый алгоритм искусственного интеллекта. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Новая разработка ученых сможет помочь в улучшении интерфейсов «мозг — компьютер» для парализованных людей, которые не могут передать мышцам соответствующие импульсы. Данные интерфейсы расшифровывают движение напрямую из мозга и передают сигнал, который приводит в действие курсор компьютера, роботизированную руку или другое устройство.
Авторы исследования отмечают, что изучение необходимого паттерна происходит с помощью обучения нейросетей. Затем алгоритм изучает и остальные паттерны, чтобы в будущем отличать их от того, на который он запрограммирован. По их словам, нейросети помогают алгоритму охватить более широкий спектр мозговых паттернов.
Эксперты видят потенциал применения нового алгоритма ещё и в области психиатрии. В будущем он сможет расшифровывать психические состояния, такие как боль или подавленность, что поможет лучше подбирать терапию для людей, страдающих психическими заболеваниями.